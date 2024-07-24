Трамп в случае победы на выборах может попытаться 'перезагрузить' отношения с Путиным: в TIME оценили угрозы для Украины

Украинские власти предусматривают сложные времена в случае избрания Дональда Трампа президентом США. Считается, что Трамп может снизить военную помощь Украине и подтолкнуть Киев к мирному соглашению в пользу России.

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Однако в Киеве растет уверенность, что со временем Трамп осознает ошибочность своих попыток угодить России. Об этом сообщает Time, ссылаясь на конфиденциальные интервью с украинскими чиновниками.

По данным издания, официальные лица в Киеве потратили месяцы на обдумывание возможных последствий победы Дональда Трампа для войны Украины с Россией. Многие пришли к выводу, что его приверженность автократам, таким как Владимир Путин, и "трансакционный" подход к внешней политике могут стать катастрофой для Украины. Однако, как отмечает TIME, " не все прогнозы столь ужасающие, как можно было бы ожидать ".

Один из украинских чиновников на условиях анонимности рассказал, что в случае победы кандидата от Республиканской партии "первые восемь или десять месяцев, то есть весь 2025 год, будут очень тяжелыми".

"Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и подтолкнет Зеленского к принятию мирного соглашения, которое будет сильно перекошено в пользу России. Как и предыдущие президенты США, в начале своего срока Трамп также может стремиться к перезагрузке отношений с Владимиром Путиным. Однако со временем он увидит, что Путину нельзя доверять", – предположил чиновник.

Собеседник также предположил, что новый президент США впоследствии поймет, что "Путину нет никакого дела до него и его повестки дня" и "именно тогда мы можем начать видеть определенные преимущества от Трампа, ведь он не захочет, чтобы Путин играл с ним".

TIME отмечает, что пытаясь убедить Трампа и его будущего вице-президента Джей Ди Венса, украинцы также рассчитывают на помощь европейских союзников и американского военно-промышленного комплекса, который может получить значительные доходы от продолжения производства оружия для ВСУ.

"Они могут объяснить Трампу, почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в "красных" штатах. Это создает рабочие места и поддерживает экономику", – отметил украинский чиновник.

В последние месяцы, когда рейтинг Трампа в опросах возрос, Зеленский и его команда активно укрепляли связи со своими союзниками в Конгрессе и другими близкими к кампании Трампа.

Однако, учитывая неопределенность президентской гонки в США, некоторые из близких соратников Зеленского предпочитают избегать прямых контактов с обеими кампаниями, поскольку риски поддержать неправильного кандидата слишком высоки.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что кандидат на выборах президента США Дональд Трамп якобы сможет помочь закончить войну в Украине. Потому что понимает, что поражение может иметь последствия для Америки и мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня советники Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности предложили ему в случае победы на президентских выборах "заставить Украину к мирным переговорам" с Россией. Впоследствии свой "мирный план" озвучил российский диктатор Путин, в ответ экслидер США назвал его неприемлемым и пообещал закончить эту войну, вероятно, "путем переговоров сторон".

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