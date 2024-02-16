Трамп в марте предстанет перед судом по уголовному делу: все подробности

Экс-президент США Дональд Трамп 25 марта предстанет перед судом по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниэлс, которая утверждает, что у нее был роман с политиком. Судья Нью-Йорка Хуан Мерчан в четверг, 15 февраля, отклонил попытки Трампа закрыть дело и снять с него обвинения.

Об этом сообщило издание Reuters. Это означает, что в разгар праймериз Трамп более месяца проведет в суде.

"Мерчан сказал, что судебный процесс может продлиться пять или шесть недель и завершится в конце апреля или начале мая. Трамп не признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэгго", – пишет издание.

Суть дела – обвинения Трампа в незаконной схеме выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс, чтобы скрыть историю о их предполагаемом романе. В частности его обвинили в преступлениях, связанных с фальсификацией деловой документации из-за подкупа Дэниэлс. Прокурор Манхеттена утверждает, что экс-президент фальсифицировал платежи в корпоративных отчетах Trump Organization.

Трамп лично присутствовал на слушаниях 15 февраля и заявил, что дело якобы политически мотивировано.

"Они хотят, чтобы я был в хорошем настроении и был занят, чтобы я не мог проводить предвыборную кампанию", – сказал Трамп.

Адвокат Трампа Тодд Бланш заявил судье, что было бы несправедливо, если бы он предстал перед судом в то время, когда баллотируется на пост президента.

Мерчан ответил: "Это не юридический аргумент. Увидимся 25 марта".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января 2023 года Трамп проиграл второе дело против писательницы Джин Кэрролл. Суд присяжных признал политика виновным в том, что в 2019 году он публично отрицал обвинения писательницы в изнасиловании и использовал по отношению к ней пренебрежительные слова.

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