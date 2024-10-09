Трамп сократил отставание от Гаррис до 3%: в США провели новый соцопрос относительно победителя выборов

Согласно новому опросу, кандидат в президенты США от демократов Камала Гаррис опередила республиканца Дональда Трампа с минимальными тремя процентными пунктами: 46% против 43%. Таким образом, разрыв между ними сократился и находится в пределах погрешности.

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Об этом свидетельствуют результаты четырехдневного опроса Reuters/Ipsos, завершившегося в понедельник, 7 октября. Как отметил Reuters, согласно предварительному исследованию за 20-23 сентября Трамп отставал от Гаррис на 6 процентных пунктов.

"Ошибка опроса составляет около 3 процентных пунктов", – говорится в материале.

Результаты нового соцопроса показали, что Трамп оказался лучшим кандидатом для американцев по ряду экономических вопросов.

Так, 44% респондентов сказали, что у Дональда Трампа есть лучший подход к проблеме "стоимости жизни", чем у Гаррис, которая в этом пункте получила 38%.

В то же время избиратели с преимуществом 42% до 35% считают, что действующая вице-президент является лучшим кандидатом для преодоления разрыва между состоятельными и рядовыми американцами.

Кроме того, избиратели отреагировали на заявления Трампа по поводу угрозы иммиграции, которая сейчас достигла наивысшего уровня в Америке за более чем столетие.

Около 53% избирателей заявили, что соглашаются с утверждением, что "находящиеся в стране нелегально иммигранты представляют опасность для общественности" по сравнению с 41%, которые не согласились с этим.

Еще несколько месяцев назад в опросе Reuters/Ipsos избиратели разделились по этому вопросу почти поровну: 45% против 46%.

Reuters отмечает, что в течение всего года на предвыборных митингах Трамп отмечал преступления, совершенные нелегальными иммигрантами в стране. Хотя на самом деле мало данных об иммиграционном статусе преступников, а исследования показали, что иммигранты не чаще, чем коренные американцы занимаются преступностью.

Во время последнего опроса избиратели проявили большее доверие к остроте ума Харрис, чем Трампу, причем 55% согласились с утверждением, что у нее острый ум и она способна справиться с вызовами по сравнению с 46%, которые сказали то же самое о Трампе.

Следует отметить, что в то время как общенациональные опросы, включая опросы Reuters/Ipsos, дают важные сигналы о взглядах электората, победителя определяют результаты коллегии избирателей по каждому штату. Причем решающими будут семь "шатких" штатов: Невада, Пенсильвания, Аризона, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина и Джорджия. Опросы показали, что Харрис и Трамп идут "ноздря в ноздрю" в этих штатах, и многие результаты находятся в пределах погрешности.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидатка на выборах президента США от Демократической партии Камала Гаррис имеет минимальное преимущество перед своим оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом в шести из семи колеблющихся штатов: Неваде, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Висконсини, Северной Кароли. У Джорджии шансы политиков равны.

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