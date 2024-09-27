Харрис несколько опережает Трампа: какая ситуация в "шатких" штатах

Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Камала Харрис имеет минимальное преимущество перед своим оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом в шести из семи колеблющихся штатов: Неваде, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине. В Джорджии шансы политиков равны.

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Это показал опрос Bloomberg News/Morning Consult. Социологи провели его 19-25 сентября среди 6165 зарегистрированных избирателей в семи американских штатах. Результаты были опубликованы вечером 26 сентября.

На сколько процентных пунктов Харрис обгоняет Трампа:

– 7 в Неваде (52% против 45%);

– 5 в Пенсильвании (51% против 46%);

– 3 в Аризоне (50% против 47%);

– 3 в Мичигане (50% против 47%);

– 3 в Висконсине (51% против 48%);

– 2 в Северной Каролине (50% против 48%)

– 0 в Джорджии (оба претендента имеют равные показатели поддержки – по 49%).

Лидерство вице-президента в отдельных штатах находится в пределах статистической погрешности. Это намекает на то, что исход состязания может быть решен с минимальным перевесом или свестись к судьбоносному голосованию коллегии выборщиков в одном из штатов.

По вопросу иммиграции, одной из важнейших тем для избирателей на выборах 2024 года, кандидат от Республиканской партии по-прежнему имеет преимущество. Трамп впереди Харрис на 14 процентных пунктов.

В то же время для Харрис один из самых сильных вопросов – аборты. Ее взгляд на эту тему поддерживает 56% респондентов, тогда как Трампа только 32% (разрыв в 24 пункта).

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп неожиданно заявил, что готов обсудить заключение новой версии ядерного соглашения с Ираном, если победит на выборах. Этот документ республиканец разорвал в 2018 году, находясь на должности американского президента.

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