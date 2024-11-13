Трамп собирается назначить Джона Рэтклиффа директором ЦРУ: что о нем известно

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить бывшего директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Он подчеркнул, что Рэтклифф всегда выступал "за правду и честность перед американским народом".

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Об этом написал Трамп в соцсети Truth Social. У Рэтклиффа многолетний опыт работы в правительственных структурах и уже долгое время является известной фигурой в американской политике.

"Рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Ретклифф занимает должность директора ЦРУ. Он всегда был борцом за правду и честность с американским народом", – говорится в сообщении.

Джон Ли Рэтклифф – американский политик, член Республиканской партии, занимавший пост директора Национальной разведки с 2020 по 2021 год. Он имеет юридическое образование, полученное в престижных университетах Нотр-Дам и Южном методистском университете. Рэтклифф начинал свою карьеру как частный адвокат.

В период с 2004 по 2012 год Ретклифф занимал должность мэра небольшого города Хит в штате Техас, где получил опыт работы федеральным прокурором Восточного округа Техаса (2007-2008 годы). Его политическая карьера началась в 2014 году, когда его избрали в Палату представителей США от 4-го округа Техаса. В Конгрессе Рэтклифф отметился как убежденный сторонник политики Дональда Трампа.

Трамп впервые предложил кандидатуру Рэтклиффа на должность директора Национальной разведки в июле 2019 после отставки предыдущего руководителя, Дэна Коутса. Впрочем, кандидатура вызвала возражения со стороны демократов и некоторых республиканцев, и она была отозвана. Однако в феврале 2020 года Трамп повторно выдвинул Рэтклиффа, и после нескольких месяцев вакансии, в мае 2020 года Сенат утвердил его в должности. Примечательно, что его кандидатура получила лишь 49 голосов за и 44 против, что сделало Ретклиффа первым директором Национальной разведки без двухпартийной поддержки.

Напомним, Трамп подчеркнул, что бывшей кандидатке в президенты от Республиканской партии Никки Гейли и бывшему госсекретарю Майку Помпео места в Белом доме не найдется.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до официального вступления в должность Трамп объявил еще о двух ключевых фигурах в своей будущей администрации. В частности, он намерен назначить конгрессвумен Элиз Стефаник на должность посла США в ООН, а бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Тома Гомана – "пограничным царем", наделив его широкими полномочиями по депортации нелегальных иммигрантов.

Избранный президент США Дональд Трамп официально объявил конгрессмена от Флориды Майка Уолта советником по национальной безопасности в своей будущей администрации. Ранее он голосовал против выделения помощи Украине.

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