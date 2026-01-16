'Трамп следит за ситуацией': в Белом доме сделали Ирану очередное предупреждение

Тегеран якобы отменил 800 казней протестующих, назначенных на 14 января. В Белом доме в очередной раз заявили, что президент США Дональд Трамп и его команда "внимательно следят за ситуацией" в Иране, и не исключают никаких вариантов реагирования на жестокое подавление протестов.

Видео дня

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в четверг, 15 января. По ее словам, Иран столкнется с "серьезными последствиями" если убийства продолжатся.

"Президент и его команда сообщили иранскому режиму, что если убийства будут продолжаться, это будет иметь серьезные последствия", – заявила представительница Белого дома.

Левитт заверила, что Трампу поступило сообщение от Ирана о том, что "убийства и казни" будут прекращены.

"Президент понимает, что 800 казней, которые были запланированы и должны были состояться вчера, были прекращены. Президент и его команда внимательно следят за ситуацией, и все варианты остаются на столе для президента", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Ситуация в Иране

Ситуация в Иране остается сложной, напряженной и непредсказуемой. Сейчас трудно спрогнозировать, произойдет ли падение режима аятолл. Оценить ситуацию мешает и массовое отключение интернета в Иране.

В последние дни протесты якобы уменьшились – правозащитники прекратили получать подтвержденную информацию о них. Это может быть связано с интернет-блэкаутом. Однако не исключено, что жесткие репрессии дали свой эффект и заставили большинство людей покинуть улицы.

Протесты в Иране за последние недели стали кровавыми: режим аятолл начал массово убивать демонстрантов. Точное количество убитых неизвестно: американская правозащитная группа HRANA по состоянию на 14 января подтвердила смерть 2403 протестующих и 147 человек, связанных с правительством, а также 18 137 арестов.

Протестующие обращались с просьбой помочь к Соединенным Штатам и просили Трампа вмешаться.

Глава Белого дома дал протестантам надежду, призвал их захватывать органы власти и обещал, что "помощь уже в пути". Трамп неоднократно угрожал Тегерану вмешательством, однако пока этим все и ограничилось.

Вечером 14 января появилась информация, что США могут ударить по Ирану военной силой в ответ на жестокое подавление протестов и убийства активистов. Причем по одной из версий, эти удары должны были бы состояться "в течение следующих 24 часов".

Однако "чрезвычайно решительные и мощные меры" пока ограничились заявлением Дональда Трампа о том, что якобы в Иране казни и убийства прекратились, то может и не нужно никакого вмешательства

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время США не начнут атаковать Иран. Администрация американского президента Дональда Трампа получила информацию, что в Иране "убийства и казни прекращаются", поэтому США пока намерены лишь "внимательно следить" за событиями в этой стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!