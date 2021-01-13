Трамп сдался. Трамп предал своих сторонников.

Сначала он их обманул, сказав, что выборы фальсифицированы – это неправда, они не были фальсифицированы. Потом он их кинул, когда сказал: "мы пойдем к Белому дому", но сам не пошел. Потом он сказал, что возмущен актами насилия, на которые он сам их и направил.

Когда действующий президент говорит своим сторонникам: "там враги нашего народа, там враги нашей страны, идите туда" – естественно, они идут не с мирными намерениями. А сейчас он пытается избежать импичмента и уголовного преследования, и поэтому делает вид, что он белый и пушистый.

В чрезвычайной ситуации, которую он ввел, на самом деле нет ничего страшного. Это просто дополнение к тому режиму ЧС, который ввела, в соответствии со своими полномочиями мэр округа Колумбия. То, что приказал Трамп, означает только одно: что для поддержания порядка можно будет использовать и федеральные силы.

Я думаю, что "руки Кремля" в этих событиях не было. Потому что Кремль не способен это организовать. Не демонизируйте наших уже стареющих кагэбэшников. Они не могут этого сделать. Вы посмотрите на их людей, которые травили Скрипалей. "Два дебила – это сила". Посмотрите на людей, которые травили Навального. Ну не могут они проводить тонкие операции, у них это не получается.

Кремль до сих пор поддерживал Трампа не потому, что он сделает что-то хорошее для Кремля, а потому что Трамп опасен для Америки, потому что Трамп дестабилизирует США. И они хотели, чтобы эта дестабилизация продолжалась дальше. Поэтому Путин был так расстроен победой Байдена. Настолько расстроен, что даже поздравил его последним.

То, что произошло в Соединенных Штатах, произошло из-за проблем Соединенных Штатов. К сожалению, в США и во многих странах мира разочаровались в демократических процедурах. Я уверен, что выборы в Америке прошли абсолютно честно. Но четверть населения верит в то, что выборы были украдены. Вот с этим надо бороться, им надо объяснить.

Что касается Украины, то Трамп готов был вас предать. Трампу было совершенно наплевать, он готов был отдать Украину – пусть Путин там делает, что хочет. Байден этого не сделает. Конечно, в приоритете для него его собственная страна. Но он, по крайней мере, вас не предаст.