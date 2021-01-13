Трамп здався. Трамп зрадив своїх прихильників.

Спочатку він їх обдурив, сказавши, що вибори фальсифіковані – це неправда, вони не були фальсифіковані. Потім він їх кинув, коли сказав: "ми підемо до Білого дому", але сам не пішов. Потім він сказав, що обурений актами насильства, на які він сам їх і спрямував.

Коли чинний президент говорить своїм прихильникам: "там вороги нашого народу, там вороги нашої країни, йдіть туди" – звісно, вони йдуть не з мирними намірами. А зараз він намагається уникнути імпічменту і кримінального переслідування, і тому робить вигляд, що він білий і пухнастий.

У надзвичайній ситуації, яку він запровадив, насправді немає нічого страшного. Це просто додаток до того режиму НС, який зпровадила, відповідно до своїх повноважень, мер округу Колумбія. Те, що наказав Трамп, означає тільки одне: що для підтримки порядку можна буде використовувати і федеральні сили.

Я думаю, що "руки Кремля" в цих подіях не було. Тому що Кремль не здатний це організувати. Не демонізуйте наших уже старіючих кадебешників. Вони не можуть цього зробити. Ви подивіться на їхніх людей, які труїли Скрипалів. "Два дебіла – це сила". Подивіться на людей, які труїли Навального. Ну не можуть вони проводити тонкі операції, у них це не виходить.

Кремль досі підтримував Трампа не тому, що він зробить щось хороше для Кремля, а тому що Трамп небезпечний для Америки, тому що Трамп дестабілізує США. І вони хотіли, щоб ця дестабілізація тривала. Тому Путін був так засмучений перемогою Байдена. Настільки засмучений, що навіть привітав його останнім.

Те, що сталося в Сполучених Штатах, відбулося через проблеми Сполучених Штатів. На жаль, в США і в багатьох країнах світу розчарувалися в демократичних процедурах. Я впевнений, що вибори в Америці пройшли абсолютно чесно. Але чверть населення вірить в те, що вибори були вкрадені. Ось з цим треба боротися, їм треба пояснити.

Що стосується України, то Трамп готовий був вас зрадити. Трампу було абсолютно наплювати, він готовий був віддати Україну – нехай Путін там робить, що хоче. Байден цього не зробить. Звичайно, в пріоритеті для нього його власна країна. Але він, принаймні, вас не зрадить.