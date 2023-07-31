Трамп с большим отрывом опережает конкурентов на президентских праймериз от Республиканской партии. Текущий рейтинг

Бывший президент США Дональд Трамп с большим отрывом доминирует над своими соперниками на президентских праймеризах от Республиканской партии. Он уже опередил своего ближайшего противника – губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

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Как сообщает New York Times, об этом свидетельствуют результаты опроса Сиенского колледжа. Согласно его данным, Трамп имеет решающее преимущество почти во всех демографических группах и регионах, а также в каждом идеологическом крыле партии.

Экс-президент США лидирует с большим отрывом среди мужчин и женщин, молодых и пожилых избирателей, умеренных и консерваторов, имеющих образование и тех, у кого его нет.

Так, Трамп опередил ДеСантиса, завоевав 54% поддержки населения против 17% у соперника.

В то же время, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший посол ООН Никки Хейли и сенатор Тим Скотт от Южной Каролины получили по 3% поддержки. А бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и предприниматель Вивек Рамасвами – лишь 2%.

Отметим, в начале июня текущего года суд в Майами отказался вводить ограничения на перемещения и не установил залог для Трампа в связи с делом о незаконном хранении секретных документов. Решение суда означало, что Трамп не будет подвергаться ограничениям в своей свободе передвижения в рамках этого дела. Тогда стало известно, что бывший президент США сможет снова проводить свою предвыборную кампанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди 37 пунктов обвинения в отношении Дональда Трампа 31 связан с его преднамеренным хранением конфиденциальной информации, относящейся к национальной обороне.

И это уже второе уголовное дело, связанное с Трампом. Весной ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающимся финансовых и бизнес-манипуляций.

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