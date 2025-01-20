'Обнародуем записи': Трамп пообещал рассекретить документы об убийствах Кеннеди и Лютера Кинга

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует рассекретить все документы, связанные с убийством президента Джона Ф. Кеннеди. Кроме того, он пообещал обнародовать материалы, касающиеся убийств Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.

Видео дня

Об этом сообщает CNN. Такое заявление республиканец высказал на митинге в Вашингтоне, округ Колумбия, в ночь перед своей инаугурацией, 19 января.

"В ближайшие дни мы собираемся обнародовать оставшиеся записи, связанные с убийствами президента Джона Ф. Кеннеди; его брата Роберта Ф. Кеннеди; а также доктора Мартина Лютера Кинга и другие темы, представляющие большой общественный интерес", – пишет издание.

Во время прошлого президентства Трамп согласился не обнародовать полную часть записей, касающихся убийства Кеннеди, по требованию национальных служб безопасности, однако во время предвыборной кампании он изменил свою позицию и пообещал рассекретить оставшиеся документы.

Отмечается, что, несмотря на обещания многих президентов и закон, принятый Конгрессом в 1992 году, такие органы, как ЦРУ, Министерство обороны и Государственный департамент, продолжают хранить документы, которые они отказываются рассекречивать.

Хотя 99% информации уже обнародовано, процесс прозрачности длится. В последние годы были опубликованы новые документы, но большинство из них остаются отредактированными, а их содержание очень трудно или даже невозможно понять, что подвергает сомнению их связь с расследованием убийства.

Напомним, 20 января стало известно, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным после инаугурации республиканца. Целью звонка является обсуждение личной встречи президентов в ближайшее время, чтобы завершить войну в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц заявил, что республиканец настроен покончить с войной, которую против Украины развязала Россия. По его словам, Владимир Зеленский тоже говорит о готовности сотрудничать с Трампом по этому поводу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber.