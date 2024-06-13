Трамп раскритиковал помощь Украине на закрытой встрече – Reuters

В четверг, 13 июня, бывший президент США Дональд Трамп, мечтающий вернуться в кресло главы государства, провел закрытую встречу с представителями Республиканской партии в Капитолии. Он раскритиковал помощь Украине и призвал однопартийцев отказаться от внутренних распрей.

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Об этом сообщило британское агентство Reuters. Издание ссылается на слова представителя крайнего правого крыла республиканцев Дона Бэйкона, присутствовавшего на этой встрече.

Бейкон рассказал, что Трамп подверг критике пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов, который недавно был принят при поддержке республиканцев. По словам экспрезидента, од того, что Украина победит в войне, не будет никакой выгоды США.

"Он спросил: если Украина победит, какая будет выгода?" – рассказал журналистам Бэйкон.

Вместе с тем на закрытой встрече Трамп призвал республиканцев отказаться от внутренних распрей. Он обратился к Марджори Тейлор Грин, возглавившей неудачную попытку устранить спикера Палаты представителей Майка Джонсона, и предложил ей конструктивно работать со спикером.

Кроме того, Трамп призвал отказаться от идеи запрета абортов на федеральном уровне, снизить налоги на доход от чаевых и поддержать введение пошлин на китайские товары для защиты сталелитейной промышленности США.

"Он сказал, что тарифы являются сильным инструментом для исполнительной власти, которая может использовать его в своих переговорах с Китаем и получать уступки", – рассказал Бэйкон.

Стоит отметить, что заявления Дональда Трампа по Украине очень противоречивы.

Напомним, американский политик Дональд Трамп во время своего президентства подвергал критике Украину за коррупцию и поддерживал исторические претензии России на часть ее территории. На встречах с другими лидерами он говорил об украинском государстве как о "части РФ".

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно Дональд Трамп во время предвыборной кампании сделал неожиданное заявление по поводу войны в Украине. Так, на частном мероприятии Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае нападения России на Украину, будь президентом он.

А раньше Трамп обещал в случае своего избрания очень быстро закончить войну в Украине – в течение 24 часов, даже до вступления в должность.

По данным газеты The Washington Post, "мирный план" Трампа состоит в намерениях надавить на Украину, чтобы она уступила часть своей территории в пользу страны-агрессора РФ.

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