Трамп называл Украину "частью России": СМИ вспомнили скандальные подробности

Американский политик Дональд Трамп во время своего президентства подвергал критике Украину за коррупцию и поддерживал исторические претензии России на часть ее территории. На встречах с другими лидерами он говорил об украинском государстве как о "части РФ".

Об этом вспомнила "Европейская правда", ссылаясь на публикацию The Wall Street Journal еще от 2019 года. В ней скандальные подробности о республиканце, который сегодня снова стремится стать американским лидером, рассказали чиновники из Белого дома.

По данным издания, во время первой встречи в Германии в 2017 году российский диктатор Путин призвал Трампа признать претензии России на суверенитет над частью Украины, ссылаясь на связи с Киевской Русью.

С этого времени Трамп часто жаловался на поддержку Украины со стороны США, называя страну в разговорах с европейскими лидерами "вашей Украиной" и "частью России", заявили американские и иностранные чиновники. По их словам, он также неоднократно описывал Украину как "тотально коррумпированную" и наполненную "ужасных людей".

Они отметили, что скептицизм тогдашнего президента по отношению к Украине проявился в ходе дискуссий, в которых он сначала выступал против продажи Украине ракет для усиления обороны от России.

В публикации говорится, что Трамп сначала ругал советников, убеждавших его одобрить продажу ракет. Он выступал против предоставления Киеву летального оружия и заявил, что европейские союзники должны делать больше для защиты своих соседей.

Тогдашний советник по национальной безопасности Герберт МакМастер и министр обороны Джим Мэттис заверили Украину, что запрос будет рассмотрен, когда, по словам одного иностранного чиновника, "Трамп будет в хорошем настроении".

Такая возможность появилась в декабре 2017 года, после того, как днем ранее Конгресс одобрил президентский законопроект о налоговой реформе. МакМастер и Мэттис принесли Трампу документ об утверждении передачи Javelin Украине на следующий день, и тот подписал его.

Одной из причин неблагоприятного отношения к Украине со стороны предыдущего президента США, по мнению аналитиков WSJ, стало нежелание американского разведсообщества подтвердить его утверждение о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года.

"Мы были озадачены тем, почему он был гораздо более благосклонен к России, чем к Украине – особенно когда их интересы расходились", – сказал бывший чиновник.

The Wall Street Journal отметило, что отношение Трампа к Украине оставалось неизменно негативным. В июне 2018 года, по рассказу одного из иностранных чиновников, на ужине G7 в Канаде он заявил своим коллегам, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран мира".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях издание издания Washington Post написало, что экс-президент США Дональд Трамп намерен заставить Украину отказаться от части своей территории, если вернется к власти. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот "мирный план", заявив, что не верит в слухи и готов говорить о каких-либо планах Трампа только когда тот приедет в Киев.

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