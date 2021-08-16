Трамп призвал Байдена уйти в отставку и назвал ситуацию в Афганистане 'величайшим поражением'

События в Афганистане, в результате которых власть над страной фактически перешла экстремистам "Талибана", – позор действующего правительства Штатов Америки и лично президента Джо Байдена. После триумфа талибов 15 августа, действующий глава Белого Дома должен уйти в отставку.

Так считает 45-й президент США Дональд Трамп, передает SkyNews. По мнению политика и бизнесмена, государственный переворот на Ближнем Востоке после выхода американских войск укоренится в истории.

"То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это будет одним из величайших поражений в американской истории!", – заключил экс-правитель.

Отметим, 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани был вынужден отказаться от полномочий и покинуть территорию страны. Он объяснил это нежелание ввергать страну в кровопролитие и локальные войны.

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