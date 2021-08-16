Трамп призвал Байдена уйти в отставку и назвал ситуацию в Афганистане "величайшим поражением"
События в Афганистане, в результате которых власть над страной фактически перешла экстремистам "Талибана", – позор действующего правительства Штатов Америки и лично президента Джо Байдена. После триумфа талибов 15 августа, действующий глава Белого Дома должен уйти в отставку.
Так считает 45-й президент США Дональд Трамп, передает SkyNews. По мнению политика и бизнесмена, государственный переворот на Ближнем Востоке после выхода американских войск укоренится в истории.
"То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это будет одним из величайших поражений в американской истории!", – заключил экс-правитель.
Отметим, 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани был вынужден отказаться от полномочий и покинуть территорию страны. Он объяснил это нежелание ввергать страну в кровопролитие и локальные войны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Американский президент Джо Байден распорядился вывести войска из Афганистана до конца лета 2021 года.
13 августа талибы захватили большую часть страны, нагоняя ужас на местных жителей.