Трамп подтвердил, что не разговаривал с Путиным после победы на выборах

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не имел никаких контактов с российским диктатором Путиным после победы на президентских выборах. Несмотря на предвыборные обещания позвонить главе Кремля и завершить войну в Украине в первые 24 часа после победы, Трамп до сих пор не говорил с ним.

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Об этом американский политик сказал в интервью каналу NBC News. Он сказал, что не хочет, чтобы что-то помешало переговорам относительно войны в Украине.

Во время разговора журналистка напомнила Трампу о его словах по поводу желания немедленно остановить войну России против Украины.

"Нет, не говорил... Я не хочу этого говорить. Я не хочу ничего говорить об этом, потому что не хочу ничего делать, что могло бы помешать переговорам", – ответил Трамп.

Издание Washington Post 7 ноября с ссылкой на источники писало, что Дональд Трамп впервые после выборов в Штатах поговорил с Путиным по телефону и предупредил о его недопустимости дальнейшей эскалации войны. Будущий президент, утверждает издание, также выразил заинтересованность в дальнейших переговорах, чтобы закончить "быстрее конфликт".

СМИ ранее писали, что Дональд Трамп постарается разорвать углубленные партнерские отношения между противниками Штатов: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Ожидается, что он применит свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

Члены команды избранного президента США Дональда Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению российско-украинской войны. Большинство идей связано с территориальными потерями Украины в пользу страны-агрессора РФ.

Кит Келлог ранее подчеркнул, что Трамп серьезно настроен выполнить обещание прекратить войну, что является одним из его ключевых устремлений.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью новоизбранный президент США заявил, что по его возвращении в Белый дом военная помощь Украине может сократиться. Он объяснил, что пытается как можно быстрее покончить с войной.

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