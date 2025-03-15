Трамп подписал указ о ликвидации USAGM, финансирующей Голос Америки: что происходит

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении в семи информационных агентствах. В частности, увольнения состоятся в USAGM. Именно это агентство руководит "Радио Свобода" и "Голосом Америки".

Видео дня

Соответствующий документ был обнародован на сайте Белого дома. Отмечается, что в течение недели руководитель каждого упомянутого агентства должен подать отчет директору Управления и бюджета о выполнении приказа и объяснить, "какие компоненты или функции обязательны по закону и в каком объеме".

"Указ о сокращении функций и количества сотрудников семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое управляет "Радио Свобода" и "Голосом Америки"", – говорится в сообщении.

В администрации Трампа объясняют, что такое решение является продолжением сокращений "тех элементов федеральной бюрократии, которые президент счел ненужными".

Под сокращение также попали Федеральная служба посредничества и примирения, Международный центр для ученых Вудро Вильсона в Смитсоновском институте, Институт музейного и библиотечного обслуживания, Межведомственный совет США по бездомности, Фонд финансовых учреждений развития общества и Агентство развития бизнеса меньшинств.

"Эти организации должны сократить выполнение своих уставных функций и связанного персонала до минимального количества и требуемых законом функций", – говорится в приказе.

В течение 7 дней руководитель каждого упомянутого правительственного органа должен подать отчет директору Управления и бюджета о выполнении приказа и объяснить, "какие компоненты или функции обязательны по закону и в каком объеме".

Впрочем, пока руководство корпораций этот указ пока не комментировали.

Подробности

USAGM – независимое правительственное агентство США, осуществляющее трансляцию новостей и информации почти на 50 языках примерно для 361 миллиона человек.

Международная медиавещательная организация Голос Америки (Voice of America) работает на более чем 45 языках онлайн, на радио и телевидении. Это американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне. Ее еженедельная аудитория составляет 278 миллионов человек. Основателем является федеральное правительство США.

Во время своего первого президентского срока Трамп имел конфликты с Voice of America и обвинял медиа в распространении китайской пропаганды после того, как вышел сюжет о световом шоу, отмечавшем повторное открытие Уханя, города, где впервые возникла пандемия коронавируса.

Радио Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty) является независимой медиакорпорацией, финансируемой Конгрессом США через гранты, предоставляемые через Американское агентство глобальных медиа (US Agency for Global Media, USAGM).

РВЕ/РС руководствуется законодательством США для предоставления точного, объективного и профессионального журналистского продукта для своей аудитории. Американским чиновникам, включая руководство USAGM, запрещено вмешиваться в журналистскую подачу информации СЕ/РС.

Радио Свобода распространяет информацию в 20 странах, медиа часто упоминается в контексте борьбы против СССР.

Стоит отметить, что Россия уже давно внесла оба этих СМИ в "иноагенты".

Запрос на бюджет USAGM на 2025 финансовый год составил 950 миллионов долларов для финансирования всех его операций для таких СМИ, как Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Голос Америки, Radio Free Asia, Radio Marti (Куба), Middle East Broadcasting Networks (MBN) и Open Technology Fund.

Кроме USAGM, указ распространяется на Федеральную службу посредничества и примирения, Международный центр имени Вудро Уилсона в Смитсоновском институте, Институт музейного и библиотечного обслуживания, Межведомственный совет США по бездомным, Фонд финансовых институтов развития сообществ и Агентство развития бизнеса меньшинств.

Напомним, что в начале февраля сопредседатель Департамента эффективности правительства США (DOGE) миллиардер Илон Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки". Он назвал их "радикальными сумасшедшими".

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) разорвало соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины, отменив грант на 75 миллионов долларов, что существенно уменьшает финансирование критических энергетических проектов. Власти Украины ищет альтернативные источники средств для закупки необходимого оборудования.

Напомним, что США официально закрывают 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID). Причиной указывается расход десятков миллиардов долларов на цели, которые якобы либо вредили, либо не приносили Штатам пользы.

Среди замороженных проектов в Украине – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения. В частности, безотлагательная помощь матерям и вакцинация детей, сообщали сотрудники USAID.

Кроме того, решение администрации Трампа прекратить финансирование USAID оставило без средств программы борьбы с туберкулезом, малярией и СПИДом. Окончательность решения подтвердили в Государственном департаменте, разослав письма с соответствующим предупреждением тысячам гуманитарных организаций, получавших гранты от Белого дома.