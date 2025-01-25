USAID по указанию Госдепа прекращает все проекты в Украине на 85 дней – Reuters

В пятницу, 24 января, Государственный департамент США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил новую помощь во исполнение распоряжения президента Дональда Трампа. Представители агентства USAID, отвечающего за невоенную помощь США другим странам, также получили указание остановить проекты, связанные с Украиной.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на информацию, полученную от представителя USAID, пожелавшего остаться анонимным.

По словам чиновника, сотрудникам USAID, ответственным за проекты в Украине, предписано прекратить все работы. Среди замороженных проектов – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей.

Через 85 дней госсекретарь Марко Рубио представит президенту Дональду Трампу доклад, в котором укажет, какие программы иностранной помощи продолжать, а какие прекратить.

Что такое USAID

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) – независимое агентство федерального правительства США, отвечающее за невоенную помощь другим странам.

В Украине USAID оказывает помощь в таких областях как экономическое развитие, демократия и управление, энергетическая безопасность, здравоохранение и социальный сектор. Начиная с 1992 года Агентство предоставило Украине техническую и гуманитарную помощь на сумму 1,7 миллиарда долларов.

После полномасштабного вторжения проект USAID доставляет в Украину гуманитарную помощь, которая спасает жизнь людей, помогает обеспечить поставки украинцам тепла и электричества, несмотря на те удары, которые Россия наносит по критической инфраструктуре. Только в 2023 году USAID предоставило Украине 48 передвижных котельных общей стоимостью 5,6 млн долларов. Также агентство помогло Киеву с водоснабжением, предоставив 637 тонн промышленной соли для очистки воды общей стоимостью 1,8 млн. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне подтвердили, что указ президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней предоставления международной поддержки не влияет на военную помощь Украине. Все контракты, заключенные администрацией Джо Байдена на изготовление и поставку оружия Украине, остаются в силе.

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