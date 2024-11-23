'Кремлю нельзя доверять': Главный сторонник Трампа в Сенате выступил против мирных переговоров с РФ

Кремлю нельзя доверять. Российский диктатор Путин не остановится даже если ему предложить определенную часть территорий Украины.

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Такое заявление сделал главный поклонник Дональда Трампа в Сенате Майк Раундс. Его слова передает Politico. Он также выступил против переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной.

"Как бы я ни хотел верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы можем обманывать самих себя", – заявил он.

Кроме того, соратник Трампа выразил разочарование поставками оружия для украинских военных.

"Я просто так расстроен тем, что мы не смогли обеспечить их всем необходимым оборудованием и всеми оружейными системами, которые им нужны, чтобы ответить на абсолютную тиранию, идущую со стороны России", – добавил Раундс.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может удивить мир, заключив мирное соглашение, которое будет выгодно как для Украины, так и для Вашингтона. Главным приоритетом для Трампа могут стать экономические выгоды, а не геополитические амбиции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при президентстве Трампа война "завершится быстрее". По словам украинского лидера, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие – тот услышал позицию Украины и ничего не имел против.

Со своей стороны, в МИДе отметили, что победа Трампа может стать важным шагом к миру и дополнительным шансом для ускорения мирного процесса.

В то же время, некоторые эксперты считают, что Трамп может предложить неожиданное решение для урегулирования войны в Украине, в частности передать Украине ядерное оружие.