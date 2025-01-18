Трамп планирует начать массовые депортации нелегалов из США уже 21 января – WSJ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует начать массовые депортации мигрантов уже на следующий день после запланированной на 20 января инаугурации. В свою очередь советники Трампа намерены "наказать" города-убежища нелегалов.

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Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники из окружения Трампа. Как отмечается, депортации начнут из Чикаго, штат Иллинойс. Для проведения операции в городе будет задействовано от 100 до 200 офицеров иммиграционной службы США.

Чикаго был выбран для первого рейда из-за того, что власти города якобы нелояльно настроены к Трампу, предполагают информаторы издания.

"Мы начнем прямо здесь, в Чикаго, и если мэр города не хочет помогать, он может постоять в стороне. Но если он будет нам препятствовать, если будет сознательно скрывать или прятать нелегалов, я буду преследовать его в судебном порядке", - цитирует WSJ слова Тома Хомана.

Томас Хоман – бывший американский офицер полиции, иммиграционный чиновник, работавший при администрации Обамы и первой администрации Трампа. В администрации Трампа он был одним из самых решительных поклонников разлучения детей с родителями как средства сдерживания незаконного въезда в страну. В конце прошлого года Трамп заявил, что вернет Хоману должность главы иммиграционной службы США.

Кроме Чикаго, "под прицелом также окажутся Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер и Майами", отмечает WSJ.

Чтобы помочь в проведении таких антимигрантских рейдов, команда Трампа планирует предоставить местным шерифам больше полномочий.

Кроме того, советники Дональда Трампа заявили, что намерены "наказать все города-убежища" мигрантов, прекратив предоставление им федеральных грантов.

Издание также цитирует экономистов, предупреждающих, что массовые депортации окажут негативное влияние на экономику страны. Дело в том, что из-за старения населения США экономика страны стала зависимой от рабочих рук именно мигрантов. В первую очередь это касается в пищевой промышленности, строительстве и сферы услуг.

С конца 2020 года в США мигрировали около 10 миллионов человек – включая нелегалов. Большинство из них работает, причем официально, и работодатели за это платят налоги.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году во время инаугурации Трампа, впервые во время такого события, будут приспущены государственные флаги – но причина не в том, что американцы не рады новому главе государства. 29 декабря 2024 года умер 39-й президент Джимми Картер, поэтому по традиции флаги должны быть приспущены в течение 30 дней.

Также OBOZ.UA рассказывал, планирует ли украинский президент Владимир Зеленский встретиться с Дональдом Трампом после инаугурации.

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