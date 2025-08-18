1. На Всемирных играх [по неолимпийским видам спорта], только что завершившихся в китайском Чэнду, Украина заняла в командном зачёте итоговое ТРЕТЬЕ (!!!) место с 44 медалями, из которых 16 – золотые, едва не догнав при этом Германию по обоим показателям; а почему такое прекрасное достижение почти не освещается в отечественных СМИ, понять нельзя.

2. Трамп с удовольствием рассказал, что Си пообещал ему не атаковать Тайвань, пока Трамп является президентом, ибо он, Си, – терпеливый и Китай – терпеливый тоже.

Переводя с китайского и английского, имеем в результате следующее. Главный китаец фактически сообщил, что сразу после завершения срока Трампа нападёт на Тайвань, а Трамп фактически ответил, что ему откровенно пох на всё, что будет по окончании его каденции (вспомним: "Эту войну начинал не я!").

3. Трамп лично передал пуйлу письмо от собственной супруги Меланьи о похищенных мордором украинских детях.

Прошлый раз подобная переписка была между Жаклин Кеннеди и Хрущёвым после убийства Кеннеди, а тут – ещё при жизни Трампа.

Кстати, Жаклин в том письме писала о больших народах, которые более других ответственны за мир, а посол Добрынин, переводя текст на русский понял people не как народы, а как люди (то есть получилось "большие люди"), что обидело совсем маленького Хрущёва (160 см).

Между прочим, со слов его сына Сергея, Хрущёв был в отчаянии от убийства Кеннеди и рыдал на коленях из-за смерти партнёра по Карибскому кризису.

4. Информация о Торецке (бывший Дзержинск): население до войны – в 2013 году – составляло более 35 тысяч человек (а всего в подчинении городскому совету находилось более 73 тысяч), по состоянию на 8 января 2025 года – 126 человек.