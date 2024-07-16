Маск будет выделять ежемесячно $45 млн в поддержку президентской кампании Трампа: в WSJ раскрыли подробности

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что планирует выделять около $45 миллионов в месяц в поддержку Дональда Трампа. Политик на днях стал официальным кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

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Теперь основатель SpaseX дал понять, что начнет в июле отправлять пожертвования в пользу президентской гонки бывшего лидера страны. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Отмечается, что пока бизнесмен, родившийся в Южной Африке, не указан как спонсор в отчете недавно созданного "Американского коалиционного выборного комитета" (America PAC), который поддерживает Трампа.

В своей деятельности America PAC сосредоточится на регистрации избирателей, убеждении их голосовать досрочно и просить отправить бюллетени по почте в колеблющихся штатах. WSJ пишет, что комитет уже нанял сотни работников для своих усилий.

Кроме Маска, его будут финансово поддерживать соучредитель Palantir Technologies Джо Лонсдейл (внес $1 млн) и братья-близнецы Винклвоссы (внесли по $250 тыс.). Издание пишет, что за три месяца своей деятельности America PAC получил в виде взносов $8,75 млн. Маск будет давать средства уже с июля этого года.

"В субботу Маск впервые публично поддержал Трампа в президентской гонке в США, спустя несколько часов после того, как тому выстрелили в ухо во время предвыборного митинга. Этот шаг закрепляет сдвиг Маска в сторону правой политики и дает Трампу высокопоставленную поддержку в его стремлении вернуться в Белый дом на выборах 5 ноября", – предположили аналитики WSJ.

Трамп в понедельник выбрал сенатора США от штата Огайо Дж. Д. Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента, поскольку Республиканская партия официально выдвинула бывшего президента, чтобы он снова баллотировался в Белый дом.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты спрогнозировали, как покушение на Трампа может повлиять на предвыборную гонку в США. Они говорят, что для страны существует угроза не только одиночных терактов, но и полноценного противостояния на улицах.

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