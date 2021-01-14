Трамп обиделся на Джулиани и призвал не платить ему $20 тыс. в день – СМИ

Подвергнутый во второй раз импичменту президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в некоторых своих самых доверенных союзниках. А именно юридическими шагами адвоката Рудольфа Джулиани.

Он приказал помощникам не платить своему поверенному 20 000 долларов в день. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на слова нескольких чиновников.

Официальные лица подчеркнули, что американский лидер также захотел лично "одобрить" расходы, понесенные Джулиани в его межштатной правовой кампании по доказательству фальсификации выборов, которая быстро потерпела крах в суде.

По мнению источников издания, это происходит из-за того, что Трамп становится все более изолированным в последние дни своего президентского срока, и "набрасывается" даже на представителей еще лояльного к нему окружения.

"Президент довольно взвинчен. Там нет никого, кто защищает его", – заявил изданию один из высокопоставленных чиновников Белого дома.

Сам Трамп был лишен возможности выразить свое недовольство даже в Twitter и других соцсетях, где его аккаунты заблокировали.

Примечательно, что пока накануне в Палате представителей Конгресса обсуждался вопрос об импичменте, пресс-секретарь президента не выступил с публичной защитой, а помощники не выдвинули никаких тезисов для обсуждения. С их стороны вообще было мало усилий, чтобы поднять голоса республиканцев против импичмента демократов.

"Из источников, близких к Белому дому, мне сообщили, что президент находится в режиме жалости к себе, что он все больше изолирован в администрации. Он расстроен тем, что его никто не защищает. Даже те, кто яростно защищал президента все эти годы, в частном порядке говорят, что никто, кроме него, не привел его сюда, и в том, что ему дважды предъявляли импичмент, была его вина, а не чья-то еще", – заявила накануне в эфире CNN вашингтонский корреспондент Памела Браун.

Как сообщал OBOZREVATEL: