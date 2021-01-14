Трампа решили заблокировать еще в одной соцсети, а Telegram назвал его 'мошенником'

Компания-разработчик мультимедийное мобильного приложения для обмена фото и видео Snapchat навсегда заблокировала учетную запись в мессенджере президенту США Дональду Трампу.

Это стало четвертой крупной платформой для принятия мер в отношении учетных записей в социальных сетях американского лидера, которому объявлен второй импичмент, сообщает портал Axios. Позже к ним мессенджерам присоединился и Telegram, обозначив канал Donald J. Trump, как мошеннический.

По словам представителя Snapchat, компания приняла такое решение, поскольку считает, что аккаунт Трампа пропагандирует и распространяет ненависть и подстрекает к насилию. А принципы сообщества запрещают такие действия, а также распространение дезинформации, которая может причинить вред, включая теории заговора и попытки подорвать выборы.

"Мы можем подтвердить, что заблокировали учетную запись Snapchat президента Трампа", – заявила представитель компании Рэйчел Ракузен.

Примечательно, что Snapchat был одной из первых крупных социальных платформ, которая приняла серьезные меры в отношении учетной записи президента Трампа в связи с угрозами демократии в июне 2020 года.

Отметим, что 13 января Twitter удалил три твита президента и заблокировал его учетную запись на 12 часов, заявив, что может "забанить" вообще, если он не перестанет нарушать правила своими ложными утверждениями.

Facebook запретил Трампу публиковать сообщения в течение 24 часов после того, как обнаружил, что два из его постов нарушают политику соцсети. Instagram, принадлежащий Facebook, тоже заблокировал аккаунт Трампа на 24 часа.

Обозначил мошенническим канал Donald J. Trump (с более чем полмиллиона подписчиков) и Telegram, опубликовав предупреждение.

"Многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут просить денег", – говорится в описи канала, где возле аккаунта появился красный значок "мошенничество".

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