Трамп о встрече Байдена с Путиным: это был хороший день для России

Бывший президент США Дональд Трамп осудил прошедший в Женеве саммит между теперешним главой Белого дома Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Он расстроен, что Байден "не одержал никаких побед".

Об этом Трамп сказал в эфире телеканала Fox news. По его мнению, Путин и Россия доминировали в этот день.

"Я думаю, что это был хороший день для России. Не думаю, что мы что-то получили", – заявил экс-президент.

В частности, он подчеркнул тот факт, что Байден дал согласие на завершение строительства "Северного потока-2", одновременно отменив проект канадско-американского газопровода.

Трамп отметил, что Россия получит неоправданные доходы от продажи нефти в Германию, в то время как канцлер Ангела Меркель продолжает недоплачивать свои взносы в НАТО, которое будет по-прежнему субсидироваться Соединенными Штатами.

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"Мы устроили очень большую сцену для России, но ничего не получили. Мы отказались от чего-то невероятно ценного", – повторил он.

Напомним, Госдеп США, поддерживаемый госсекретарем Энтони Блинкеном, а также его заместителем Венди Шерман и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовал ряд санкций, направленных на блокирование "Северного потока-2". Но Байден, которого поддержали в Совете нацбезопасности, не согласился с этим.

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