Трамп о встрече Байдена с Путиным: это был хороший день для России
Бывший президент США Дональд Трамп осудил прошедший в Женеве саммит между теперешним главой Белого дома Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Он расстроен, что Байден "не одержал никаких побед".
Об этом Трамп сказал в эфире телеканала Fox news. По его мнению, Путин и Россия доминировали в этот день.
"Я думаю, что это был хороший день для России. Не думаю, что мы что-то получили", – заявил экс-президент.
В частности, он подчеркнул тот факт, что Байден дал согласие на завершение строительства "Северного потока-2", одновременно отменив проект канадско-американского газопровода.
Трамп отметил, что Россия получит неоправданные доходы от продажи нефти в Германию, в то время как канцлер Ангела Меркель продолжает недоплачивать свои взносы в НАТО, которое будет по-прежнему субсидироваться Соединенными Штатами.
"Мы устроили очень большую сцену для России, но ничего не получили. Мы отказались от чего-то невероятно ценного", – повторил он.
Напомним, Госдеп США, поддерживаемый госсекретарем Энтони Блинкеном, а также его заместителем Венди Шерман и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовал ряд санкций, направленных на блокирование "Северного потока-2". Но Байден, которого поддержали в Совете нацбезопасности, не согласился с этим.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Женеве состоялись переговоры лидеров США и России. Они продолжались около двух часов – больше запланированного времени.
На встрече президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать".
Путин заявил, что минские договоренности якобы не хочет выполнять именно Киев, а Россия проводит военные учения только на "своей территории", тогда как США стягивают войска непосредственно к границам.