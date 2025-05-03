Трамп ничего не решает? Минюст США разрешил журналистам 'Голоса Америки' возобновить работу

Американская радиостанция "Голос Америки" уже в скором времени официально возобновит работу. Как отмечается в письме Министерства юстиции США, сотрудники этого медиа могут начать "поэтапное возвращение" в офис и начинать работу над программами уже на следующей неделе.

Видео дня

Письмо Минюста США получил глава "Голоса Америки" Майкл Абрамовиц и, как отмечает Washington Post, уже сообщил об этом сотрудникам. В документе министерства говорится, что Агентство США по глобальным медиа USAGM "восстанавливает доступ к учетным записям сотрудников".

В USAGM публично данную информацию не комментировали, однако уже связались с работниками "Голоса Америки".

"В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнению своей миссии. Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами", – говорится в письме USAGM.

Майкл Абрамовиц назвал эту новость "положительным развитием". Однако официально и он, и все другие работники медиа все еще находятся в "административном отпуске".

Напомним, что ранее "Голос Америки" подал иск на администрацию президента США Дональда Трампа и USAGM, утверждая, что закрытие финансируемых правительством США новостных агентств нарушает их право на журналистскую свободу, гарантированное Первой поправкой к Конституции США.

После того, как все медиа USAGM подали аналогичные иски в суд, окружной судья США Ройс Ламберт (кстати, назначенный еще Рональдом Рейганом) приостановил исполнительный указ администрации Трампа о прекращении финансирования USAGM. Коллегия федерального апелляционного суда в Вашингтоне согласилась с решением Ламберта и разрешила работу радиостанции на время рассмотрения апелляции.

Адвокат медиа Дэвид Сайде подтвердил эту информацию, однако предложил не торопиться с выводами.

"Я согласен с президентом Рейганом в этом вопросе: доверяй, но проверяй", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп еще в марте подписал указ о сокращении в семи информационных агентствах USAGM.

В Белом доме по поводу указа Трампа о прекращении финансирования агентства USAGM заявили, что решение президента гарантирует, что американские налогоплательщики больше не будут платить за радикальную пропаганду.

В России тем временем назвали "праздником" закрытие Трампом медиа "Голос Америки" и "Радио Свобода". Радовались этому как российские пропагандисты, так и чиновники разных уровней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!