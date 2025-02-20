Трамп ненавидит Украину и считает виновной во всех проблемах – The Times

Новый-старый президент США Дональд Трамп ненавидит Украину и главу государства Владимира Зеленского. Эта враждебность уходит корнями во времена первого президентства Трампа. В 2019 году ему чуть не вынесли импичмент из-за обвинений в блокировании военной помощи Киеву.

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Об этом пишет британский журналист Марк Беннетс в статье для The Times. Он раскрыл причины антипатии Трампа к Украине.

Беннетс указал, что ненависть Трампа к Украине ведет начало еще с его первой каденции. Тогда Киев не выполнил его прихоти и он шантажом пытался заставить украинскую власть это сделать.

В 2019 году Дональд Трамп стал фигурантом процесса импичмента по обвинению в том, что он блокировал военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов, заставляя таким образом Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера.

Трамп заявлял, что Байден якобы оказывал давление на украинские власти, чтобы защитить компанию Burisma, с которой был связан его сын. Однако никаких доказательств незаконных действий Байдена так и не обнаружили.

Чтобы подтолкнуть Зеленского начать расследование, Трамп даже отправил в Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани.

Лев Парнас, бывший бизнесмен и помощник Джулиани, заявлял, что "Трамп ненавидит Украину".

"Он и его окружение считают, что Украина была причиной всех проблем Трампа", – говорил в прошлом году Лев Парнас в комментарии Politico.

Кроме того, Трамп потребовал, чтобы Киев помог ему доказать конспирологическую теорию о том, что именно Украина, а не Россия, якобы стояла за кибератакой на Демократический национальный комитет в 2016 году. Американская разведка опровергла эту версию, признав вину Кремля.

"В 2020 году Трамп был оправдан Сенатом США, но этот опыт — он был лишь третьим американским президентом, которому угрожал импичмент, — оставил в нем горечь и злобу... Антипатия Трампа к Зеленскому и Украине резко контрастирует с его увлечением Путиным, бывшим офицером КГБ, — отметил политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

Дональд Трамп назвал украинского президента "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

Также республиканец обвинил Владимира Зеленского в том, что он выманил у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну. Он заявил, что украинский лидер "играл как на скрипке" на бывшем президенте Джо Байдене.

После этих заявлений Трампа в адрес президента Украины, европейские лидеры и американские политики высказались в защиту Зеленского. Они напомнили, кто действительно является диктатором и агрессором.

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