Трамп не убедил: король Иордании выступил против переселения палестинцев из сектора Газа

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом король Иордании Абдалла II не согласился принимать в своей стране палестинцев из сектора Газа. Он сказал, что Иордания сохраняет "твердую позицию против перемещения палестинцев".

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Встреча состоялась в Белом доме 11 февраля. Как передает CNN, Трамп подтвердил свое намерение взять под контроль Газу и переселить жителей анклава.

Абдалла сначала не отвергал идею президента США напрямую, хотя и посоветовал "не забегать вперед" и анонсировал альтернативные инициативы.

Позднее во вторник на своей странице в X (Twitter) король Иордании заявил, что существует "единая арабская позиция" против перемещения палестинцев.

"Восстановление Газы без выселения палестинцев и решение тяжелой гуманитарной ситуации должно быть приоритетом для всех", – подчеркнул он.

Абдалла также охарактеризовал переговоры с Трампом как "конструктивные".

"Благодарен за теплый прием президента. Мы обсудили давнее партнерство Иордании с Соединенными Штатами. Оно продолжает оставаться партнерством ради стабильности, мира и взаимной безопасности", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп заявил о желании выкупить сектор Газа Соединенными Штатами Америки. Но Вашингтон мог бы передать части палестинского анклава другим странам Ближнего Востока, чтобы они помогли в восстановлении.

– Позже президент США заявил, что два миллиона палестинцев, которые будут переселены в соседние страны в рамках его плана восстановления сектора, не будут иметь права на возвращение. Это противоречит словам госсекретаря Марко Рубио и пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которые на прошлой неделе говорили журналистам о "временном перемещении" граждан.

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