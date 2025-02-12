Трамп не убедил: король Иордании выступил против переселения палестинцев из сектора Газа
После переговоров с президентом США Дональдом Трампом король Иордании Абдалла II не согласился принимать в своей стране палестинцев из сектора Газа. Он сказал, что Иордания сохраняет "твердую позицию против перемещения палестинцев".
Встреча состоялась в Белом доме 11 февраля. Как передает CNN, Трамп подтвердил свое намерение взять под контроль Газу и переселить жителей анклава.
Абдалла сначала не отвергал идею президента США напрямую, хотя и посоветовал "не забегать вперед" и анонсировал альтернативные инициативы.
Позднее во вторник на своей странице в X (Twitter) король Иордании заявил, что существует "единая арабская позиция" против перемещения палестинцев.
"Восстановление Газы без выселения палестинцев и решение тяжелой гуманитарной ситуации должно быть приоритетом для всех", – подчеркнул он.
Абдалла также охарактеризовал переговоры с Трампом как "конструктивные".
"Благодарен за теплый прием президента. Мы обсудили давнее партнерство Иордании с Соединенными Штатами. Оно продолжает оставаться партнерством ради стабильности, мира и взаимной безопасности", – написал он.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Дональд Трамп заявил о желании выкупить сектор Газа Соединенными Штатами Америки. Но Вашингтон мог бы передать части палестинского анклава другим странам Ближнего Востока, чтобы они помогли в восстановлении.
– Позже президент США заявил, что два миллиона палестинцев, которые будут переселены в соседние страны в рамках его плана восстановления сектора, не будут иметь права на возвращение. Это противоречит словам госсекретаря Марко Рубио и пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которые на прошлой неделе говорили журналистам о "временном перемещении" граждан.
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