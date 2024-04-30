Трамп назвал условие, при котором продолжит выделять деньги в поддержку Украины: касается Европы

Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Европы увеличения размера военной помощи для Украины. Она должна соответствовать суммам, которые предоставляет Америка, в противном случае он также откажется от поддержки.

Соответствующее заявление Трамп озвучил в эксклюзивном интервью журналу Time. Он подчеркнул, что Европа должна "уравнять счет".

"Я не буду давать (деньги Украине – ред.), если Европа не станет сравнивать счет (выделенной помощи – ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны?" – сказал Трамп.

Он напомнил, что война РФ против Украины имеет гораздо большие последствия для Европы, в отличие от Штатов, которые отделяет целый океан.

В то же время, издание уточнило, что за период полномасштабной войны Европа передала Украине уже более 100 миллиардов долларов помощи.

Ранее СМИ напомнили, что американский политик Дональд Трамп во время своего президентства подвергал критике Украину за коррупцию и поддерживал исторические претензии России на часть ее территории. На встречах с другими лидерами он говорил об украинском государстве как о "части РФ".

Одной из причин неблагоприятного отношения к Украине со стороны предыдущего президента США, по мнению аналитиков WSJ, стало нежелание американского разведсообщества подтвердить его утверждение о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года.

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– Президент Владимир Зеленский отреагировал на публикацию издания Washington Post о том, что экс-президент США Дональд Трамп намерен заставить Украину отказаться от части своей территории, если вернется к власти. Президент отметил, что не верит в слухи и готов говорить о каких-либо планах Трампа только когда он приедет в Киев.

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