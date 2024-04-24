Столтенберг объяснил, почему США будут с НАТО вне зависимости от результатов президентских выборов

Независимо от того, кто выиграет президентские выборы в Соединенных Штатах, эта страна останется "надежным союзником" в НАТО. По крайней мере, так считает генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Ранее политики неоднократно озвучивали опасения, что в случае победы на выборах в США, Дональда Трампа Америка может покинуть Альянс. Однако во время брифинга с премьером Британии Риши Сунаком Столтенберг пояснил, что "США продолжат оставаться верным союзником по трем причинам".

Главная причина, по мнению генсека, состоит в том, что в Альянсе более 30 государств-союзников. Именно это отвечает интересам национальной безопасности США, потому что таким образом Америка "сильнее и безопаснее".

"Вторая причина заключается в широкой поддержке членства США в НАТО среди законодателей и общественности. Об этом свидетельствуют результаты опросов", - добавил Столтенберг.

Третья причина состоит в том, что бывший президент США "Трамп критиковал не членов НАТО, а их недостаточные расходы на Альянс". Но уже в 2024 году более двух третей стран Североатлантического союза выделят не менее 2% ВВП на НАТО. Это общепринятая норма в Альянсе, добавил генсек НАТО.

Столтенберг также заявил, что Альянс не планирует расширять круг стран-союзников с ядерным оружием. Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил разместить ядерное оружие на территории своей страны.

"Нет никаких планов расширения договоренностей о совместном использовании ядерного оружия. Также нет никаких планов по развертыванию ядерного оружия в любых других странах НАТО, где такого оружия нет", - сказал глава Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон заявил, что Украина может выиграть войну против российских оккупантов. Если выиграет РФ, последствия распространятся и на другие страны – Москва, Пекин, Пхеньян и Тегеран "создадут новый мировой порядок".

Поэтому Польша начала говорить о ядерном оружии, а страны Балтии уже укрепляют свои государственные границы (в частности, Эстония анонсировала строительство сотен усиленных бункеров как часть оборонительной линии).

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