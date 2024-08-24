Советник Трампа Стив Беннон снова предстанет перед судом: в чем его обвиняют

Бывший советник Дональда Трампа Стив Беннон, заключенный на четыре месяца в тюрьму, должен предстать перед судом в Нью-Йорке по новым обвинениям в уголовном мошенничестве. В частности, политика обвиняют в отмывании денег и заговоре для обмана доноров, вкладывавших средства в строительство "стены Трампа" – сооружения вдоль границы США и Мексики.

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Как пишет Reuters, начало судебного разбирательства состоится 9 декабря, то есть через несколько недель после того, как его запланировано освободить из федеральной тюрьмы. Беннон отбывает четырехмесячный срок заключения за "неуважение к Конгрессу".

Беннон попал в тюрьму в Денбери (штат Коннектикут) еще в начале июля. Четырехмесячный срок заключения он получил за неповиновение повестке дня в Конгрессе, когда отказался явиться по повестке комитета, расследующего нападение на Капитолий в январе 2021 года.

Таким образом, Стив Беннон должен пробыть в тюрьме почти до дня выборов. Причем Беннона и ранее признавали виновным в правонарушениях за неуважение к Конгрессу.

Новое дело Беннона на самом деле совсем не новое: прокурор Манхэттена еще в сентябре 2022 года выдвинул 70-летнему Беннону указанные выше обвинения. Причем он лишь дал ход делу, по которому в 2021 году Трамп, в последний день в должности президента, помиловал Беннона.

Речь идет о 15 миллионах долларов, собранных на акции "Мы строим стену". Хотя Беннон обещал донорам, что все деньги пойдут на строительство "стены Трампа", на самом деле несколько сотен тысяч долларов достались исполнительному директору акции.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп снова оскорбил конкурентку из Демократической партии Камала Харрис, назвав ее "не очень умной". В то же время, политик похвалил интеллект миллиардера Илона Маска и заявил, что в случае победы готов дать ему должность в кабинете министров или сделать своим советником.

В свою очередь кандидат Камала Харрис раскритиковала комментарии своего оппонента Дональда Трампа относительно российско-украинской войны. Она заявила, что в случае победы будет "твердо поддерживать" Украину и союзников США по НАТО.