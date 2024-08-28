Трампу предъявили пересмотренное обвинение по делу о выборах 2020 года

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 27 августа снова получил официальное обвинение в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года. Команда специального прокурора США Джека Смита сузила подход и использовала другие формулировки, чтобы попытаться привлечь республиканца к ответственности, несмотря на постановление Верховного суда об иммунитете президентов от уголовного преследования.

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В Reuters указали: маловероятно, что это обновленное дело будет передано в суд до нового голосования американцев. Выборы назначены на 5 ноября 2024-го.

В пересмотренном обвинительном заключении изложены те же четыре обвинения, которые прокуроры выдвинули против бывшего президента в прошлом году. Но на этот раз основное внимание уделяется роли Трампа как политического кандидата, добивающегося переизбрания, а не как главы государства на тот момент.

Таким образом, в этом обвинительном заключении, как и в первоначальном, Трамп обвиняется в многокомпонентном заговоре с целью воспрепятствовать подтверждению его поражения.

В тексте документа сохранились утверждения, что республиканец оказывал давление на тогдашнего вице-президента Майка Пенса, чтобы тот использовал свою роль председателя Конгресса, проводившего сертификацию выборов, для отклонения голосов выборщиков из колеблющихся штатов, в которых Трамп проиграл.

Одна из новых формулировок в пересмотренном обвинительном заключении звучит так: "У обвиняемого не было официальных обязанностей, связанных с процедурой сертификации, но у него как кандидата была личная заинтересованность в том, чтобы его назвали победителем выборов".

6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий в Вашингтоне, пытаясь помешать работе Конгресса касательно подтверждения результатов голосования.

1 июля 2024-го Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что Трамп, по крайней мере частично, защищен от уголовного преследования за действия, которые входят в его конституционные полномочия как 45-го президента.

Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на действия стороны обвинения. Он пожаловался, что прокурор Смит "переписал то же самое дело, пытаясь обойти решение Верховного суда".

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