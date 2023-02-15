Попытки остановить помощь Украине – дешевый популизм республиканцев-трампистов, который будет безуспешным

9 февраля конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц представил резолюцию, призывающую администрацию президента США Джо Байдена прекратить военную и финансовую помощь Украине, а обеспечить "мирное соглашение" после почти года войны. Резолюция, которую представил Гетц и 10 его однопартийцев, имеет неофициальное и громкое название "Усталость от Украины", в лучших традициях западного пророссийского лобби.

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США уже передали много вооружений, но не ослабили свою обороноспособность

В резолюции, в частности, отмечается, что после вторжения России в Украину в феврале 2022 года США внесли самый большой из всех стран вклад в оборонную помощь Украине на сумму свыше $110 млрд долларов. Также там приводится список военной техники, которую США предоставили Украине с начала конфликта и заявляется, что это "существенно истощило запасы Соединенных Штатов и ослабило готовность США в случае конфликта". Кроме того, проходит нарратив абсолютно в духе российской пропаганды, что якобы продление военной помощи от США способствует дальнейшему недовольству среди гражданского населения.

Все эти утверждения не выдерживают абсолютно никакой критики, особенно сентенции относительно ослабления обороноспособности США – номенклатура того, что уже была передано Украине в большинстве своем легкая бронетехника из складов хранения и относительно небольшая доля ствольной и реактивной артиллерии, если не считать пехотное вооружение и боеприпасы. Действительно современного вооружения не так уж много – обещано в ближайшем будущем небольшое количество БМП и танков, а также несколько современных комплексов ПВО. Очевидно, что основа военного могущества США – огромный флот, ядерные силы, многотысячная авиация, ракетное и противоракетное вооружение никоим образом не могли быть ослаблены, ведь такая техника в Украину почти не поставляется.

Очередной популизм трампистов, действующих просто вопреки демократам

В целом же на данном этапе эта резолюция выглядит абсолютно декларативной без фактического влияния на уровень поддержки в 2023 году. Все это поиск популистских тем среди избирателей, ведь рядовой гражданин часто может поддержать снижение или прекращение помощи третьим странам, неудивительно, что и в США существует свой процент соответствующим образом настроенных граждан. Опять же резолюция была выдвинута 11 представителями т.н. "Кокус свободы" – ультрапопулистская фракция в рядах американских республиканцев, которая ни в коем случае не является отражением политических позиций всей Республиканской партии, о чем мы уже писали ранее.

Демократы должны усилить помощь Украине – нужны успехи перед выборами

Однако следует отметить, что следующий 2024 год будет годом президентских выборов в США, и действующему главе государства Джо Байдену будет гораздо труднее в электоральном плане ежемесячно принимать многомиллионные пакеты военной помощи, мешая тому, что он собирается баллотироваться на второй срок. С другой стороны, не следует забывать о дальновидном "плане Б" в случае каких-либо осложнений – это закон о ленд-лизе, при котором помощь будет предоставляться, так сказать, в аренду, со сложными условиями возврата или возмещения стоимости техники. Такой способ поможет разрешить все противоречия "бесплатной" поддержки Украины, о чем тоже неоднократно писало наше издание.

Так или иначе, но электоральные перспективы Демократической партии в ближайшие месяцы будут принуждать ее к более радикальным шагам по поддержке Украины, ведь затягивание войны еще на год будет иметь негативные последствия для популярности демократов в США. Поэтому лучшим выходом для них должно стать как можно скорее выделение Вооруженным Силам Украины техники, снаряжения и боеприпасов, использование которых можно рассчитывать на успешную деоккупацию украинских территорий.

Очевидно, что поражение России в любом виде должно стать персональным достижением президента Байдена и Демократической партии в глазах американских избирателей, поэтому эта цель будет очень важна для руководящей партии в США. Доказательством этого являются заявления Джо Байдена во время послания в Конгресс США, где он подчеркнул, что Америка будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.

В любом случае Украина не может себе позволить долгую войну на истощение и открыто заявляет о намерениях восстановить свою территориальную целостность в течение 2023 года. Следовательно, если отдельные республиканцы в США могут заставить Россию вывести войска без предоставления Украине вооружения, то весь мир бы поддержал такую инициативу. Однако об этом речь не идет, ведь республиканцы-трамписты пытаются достичь вроде бы благородных целей завершения войны за счет украинских территорий и проживающих там людей. Поэтому их сценарий отвергается как Украиной, так и США и всем цивилизованным миром, что не удивительно, ведь легитимизация территориальных захватов России откроет "ящик Пандоры", после чего мир на многие десятилетия войдет в эпоху жестоких войн за земли и ресурсы, как это было в жестоком Средневековье.