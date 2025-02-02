'Трамп наведет порядок в Европе': Путин сделал циничное заявление и понадеялся на главу США

Российский диктатор Владимир Путин цинично прокоментировал внешнюю политику нового президента США Дональда Трампа. По прогнозу главы Кремля, Трамп "быстро наведет порядок" и лидеры Европы "станут у ноги хозяина".

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Соответствующее заявление Путин сделал в интервью пропагандисту кремлевского телеканала "Россия" Павлу Зарубину. Тот попросил его высказаться об отношениях Трампа с политиками Европы.

"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок быстро, это произойдет быстро, скоро. Все они станут у ноги хозяина, нежно помахивая хвостиком. Все станет на свои места", – выдал диктатор.

Он также заявил, что Европа "с удовольствием выполняла любой приказ" со стороны США при президенте Джо Байдене.

Диктатор добавил, что европейским элитам якобы "больше нравился" Байден, а у Трампа "другой взгляд на вещи".

По словам Путина, сейчас в Европе якобы "нет равных" таким политикам, как бывший президент Жак Ширак (умер в 2019 году), который считал Украину частью РФ, и пророссийский политик, топ-чиновник "Роснефти" Герхард Шредер.

"Там люди без образования, занимающиеся не своим делом", – заявил российский диктатор.

Кроме того, Путин пожаловался, что представителей страны-агрессора не позвали годовщину освобождения Освенцима. По его словам, это было якобы "позорно", при том что пригласили "тех, кто считает Бандеру героем".

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из стран Евросоюза, поскольку, по его словам, Европа "ужасно вела себя" с США. По мнению американского лидера, такой шаг должен помочь США исправить ситуацию с торговым дефицитом с ЕС.

Недавно Трамп также заявил, что планирует провести разговор с Путиным по поводу войны против Украины. В первые дни своего президентства диктатор пригрозил РФ жесткими санкциями и пошлинами, но в то же время указал, что "имел очень хорошие отношения с Путиным".

По мнению аналитиков ISW, Путин продолжает попытки заставить Трампа к двусторонним переговорам о войне, а также хочет навязать ему границы такого диалога, который нужен именно Москве.

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