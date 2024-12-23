'Миллиарды и миллиарды просмотров': Трамп неожиданно выступил против запрета TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за то, чтобы социальная сеть TikTok продолжала работать в стране "хотя бы еще некоторое время". Во время своего первого президентского срока он пытался запретить приложение на территории страны, но тогда ограничения так и не были введены.

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Во время выступления на фестивале AmericaFest в Фениксе, штат Аризона, Трамп отметил, что получил миллиарды просмотров на этой платформе во время президентской кампании. Его слова процитировало Reuters.

Журналисты пишут, что пока неясно, как Трамп собирается отменить приказ о продаже TikTok, который был принят большинством голосов в Сенате.

"Я думаю, нам придется начать думать, потому что, знаете ли, мы зашли на TikTok, и у нас был большой отклик с миллиардами просмотров, миллиардами и миллиардами просмотров", – сказал Трамп.

Как отмечается, заявление политика стало одним из самых сильных сигналов того, что он выступает против возможного ухода TikTok с рынка США.

"Они принесли мне график, и это был рекорд, и это было так красиво видеть. Когда я посмотрел на это, я сказал: "Может быть, нам стоит оставить этого паразита еще на некоторое время", — сказал он.

Напомним, что в апреле этого года Сенат США принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance, выступающую материнской платформой для TikTok, отказаться от использования программы в США из-за вызовов национальной безопасности. Байден подписал этот закон.

Владельцы TikTok пытались отменить закон, и Верховный суд США согласился рассмотреть дело. Но если суд не вынесет решения в пользу ByteDance и продажа не произойдет, приложение может быть фактически запрещено в Соединенных Штатах 19 января, за день до вступления Трампа в должность.

Министерство юстиции утверждает, что китайский контроль над TikTok представляет постоянную угрозу национальной безопасности, и эту позицию поддерживают большинство законодателей США.

TikTok утверждает, что Министерство юстиции неверно истолковало связи приложения с Китаем, утверждая, что его система рекомендаций контента и данные пользователей хранятся в Соединенных Штатах на облачных серверах, которыми управляет Oracle Corp (ORCL.N). Решения о модерации контента, которые затрагивают пользователей из США, принимаются в Соединенных Штатах.

Во время своего первого президентского срока Трамп пытался заблокировать новым американским пользователям загрузку TikTok. В США обнаружили, что программы считывают конфиденциальную информацию с телефона, где загружено приложение. Тогда Министерство торговли США временно отказалось вводить ограничения.

Впервые законопроект, полностью запрещающий TikTok для пользователей в США, был принят в Палате представителей США только в начале этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичные проблемы у китайской платформы есть в Европе. В частности, Европейская комиссия уже завершила расследование механизма вознаграждений в TikTok Lite, и по его результатам компанию обязали навсегда изъять эту программу с рынка Европейского Союза.

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