Трамп поддержал оказание помощи Украине, но как ссуду и ждет шагов от ЕС

Американский политик Дональд Трамп выступил за предоставление помощи Украине – однако в формате кредита, а не гранта. Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии также намекнул, что ждет большей активности в поддержке Киева от стран Европы.

Свое мнение он высказал после встречи со спикером Палаты представителей американского Конгресса Майком Джонсоном 12 апреля. Республиканцы выступили на совместной пресс-конференции в Мар-а-Лаго – частной резиденции Трампа (Палм-Бич, штат Флорида), передает "Голос Америки".

Экс-президент США предложил выделить дополнительную помощь украинцам "в форме кредита, а не подарка"

Джонсон, конгрессмен-республиканец от штата Луизиана, не сделал никаких заявлений по поводу помощи Украине. Однако, как пишет "Голос Америки", позиция Трампа, вероятно, будет иметь влияние на многих республиканцев в Палате представителей.

"Мы сейчас это (помощь Киеву. – Ред.) рассматриваем, они об этом говорят, и мы думаем сделать это в форме ссуды, а не просто подарка. Мы продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов, и мы рассмотрим это... Но гораздо важнее для меня то, что Европа должна активизироваться – они должны внести деньги. Они должны выровнять (уровень поддержки. – Ред.). Если они не выровняют, я буду очень расстроен, потому что они испытывают гораздо большие последствия, чем мы", – процитировал Трампа укаинский нардеп Ярослав Железняк.

Он не исключил, что сторонники Трампа попытаются внести изменения в законопроект, предусматривающий помощь иностранным государствам, или же инициируют новый документ.

Ранее издание Financial Times писало, что Вашингтон может предоставить Киеву средства на оборону и поддержку экономики взаймы под залог доходов от замороженных активов Российской Федерации.

В CNN предупреждали, что Трамп в случае победы на выборах главы США (они назначены на 5 ноября 2024 года) может использовать помощь от Вашингтона как рычаг влияния и принудить Украину и Россию к переговорам.

Как писал OBOZ.UA:

– Бывшая советница Трампа Фиона Хилл в своей книге заявила, что политик не мог понять, что Украина является независимым государством. Он якобы считал, что Украина должна быть частью РФ.

– Экс-директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан ранее заявил, что Трамп не был и не является компетентным в решении вопросов национальной безопасности.

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