CNN: Трамп в случае победы на выборах может использовать военную помощь Украине как рычаг для переговоров с РФ

В случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, скорее всего, использует помощь от США как рычаг влияния на Украину и Россию. Таким образом, он собирается принудить обе стороны к переговорам.

Об этом сообщило CNN, ссылаясь на источники, осведомленные о ситуации. По их данным, план Трампа по прекращению войны в Украине начался бы с того, что обе стороны должны сесть за стол переговоров и достигнуть соглашения о прекращении боевых действий.

Источники утверждают, что если Трамп победит на выборах в ноябре, то на следующий день после избрания или инаугурации он свяжется с лидерами России и Украины Путиным и Зеленским, "чтобы начать координацию переговоров".

Чтобы подтолкнуть их к переговорам, Трамп собирается использовать военную помощь.

"Если Украина хочет продолжения помощи, она должна сесть за стол и вести переговоры, а если Россия не хочет, чтобы мы оказывали Украине большую поддержку, тогда она должна сесть за стол переговоров", – отметил источник.

"Это не значит сдать Украину или дать Путину все, что он хочет", – добавил источник.

Издание отмечает, что европейцы обеспокоены тем, что план Трампа может означать, что Украина потеряет часть своей территории, но конечной целью является положить конец войне.

Напомним, по информации The пишет, Дональд Трамп в частных разговорах заявил, что якобы может положить конец войне в Украине, если нажмет на Украину, чтобы она уступила часть своей территории. Предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Киев к передаче России Крыму и Донбассу.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "мирный план" Дональда Трампа по окончании войны с Россией. Этот план, по информации американских СМИ, предусматривает территориальные уступки Украины в пользу России. Зеленский назвал такой "план" Трампа очень примитивным.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон в интервью CNN, которое он дал после встречи с претендентом на президентство в США Дональдом Трампом, также раскритиковал "мирный план" Трампа. Камерон заявил, что территориальные уступки кремлевскому диктатору Путину не помогут остановить войну. Российскую агрессию можно остановить только поддерживая Украину.

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