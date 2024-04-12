Трамп во время своего президентства считал, что Украина должна быть частью России, – экс-советник Хилл

Будучи президентом США, Дональд Трамп четко дал понять, что, по его мнению, Украина и, конечно, Крым, должны быть частью России. Он никак не мог понять, что Украина является независимым государством.

Об этом рассказывает его бывшая советница Фиона Хилл в новой книге о национальной безопасности США под угрозой России и Китая, сообщает The Guardian. Она отмечает, что по сути взгляды Трампа на Украину были "идентичны" взглядам кремлевского диктатора Путина.

Прежде чем начать вторжение в Украину в феврале 2022 года, Путин в своей речи сказал: "Украина является неотъемлемой частью нашей собственной истории, культуры и духовного пространства". А через два года в феврале 2024 года, в речи по случаю 10-летия аннексии Крыма, диктатор заявил, что оккупированные регионы Украины являются частью "Новороссии".

Как сообщал OBOZ.UA, в случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, скорее всего, использует помощь от США как рычаг влияния на Украину и Россию. Таким образом, он собирается заставить обе стороны к переговорам.

Напомним, по данным СМИ, Трамп в частных разговорах заявил, что якобы может положить конец войне в Украине, если нажмет на Украину, чтобы она уступила часть своей территории. Предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Киев к передаче России Крыму и Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике "мирный план" Дональда Трампа по окончании войны с Россией, предусматривающий территориальные уступки Украины в пользу РФ. Украинский лидер назвал такой план очень примитивным.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон также раскритиковал "мирный план" Трампа. Камерон заявил, что территориальные уступки кремлевскому диктатору Путину не помогут остановить войну. Российскую агрессию можно остановить только поддерживая Украину.

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