'Трамп хочет быть победителем': в FT назвали два пункта Плана победы Украины, которые интересуют США

Украина якобы разрабатывала свой План победы с учетом того, что Дональд Трамп может быть избран новым президентом Соединенных Штатов. А европейские и американские чиновники даже давали советы о том, как лучше сформулировать предложения.

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Так пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, предложения были представлены республиканцу, когда украинский лидер Владимир Зеленский встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре, и "они его заинтересовали".

Украинские и европейские чиновники, по данным издания, сказали, что союзники Киева в Европе и США, учитывая высокопоставленных представителей Республиканской партии, давали советы о том, как лучше сформулировать предложения, простимулирующие тесное сотрудничество с Украиной, а не прекратят критически важную помощь ей.

FT указывает, что идея была разработана сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, являющимся союзником Трампа. Один из собеседников издания, осведомленный о встрече, сказал, что "Трамп был заинтересован в двух пунктах".

Одно из предложений предполагает замену части американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами после войны. А второе – разделение важнейших природных ресурсов Украины с западными партнерами.

"Отдельно украинский бизнес также ведет переговоры с правительством о предоставлении Трампу полномочий по проверке инвестиций, что позволит ему фактически выбирать, кто может вести бизнес в стране. Один из участников планирования описал идею как ABC (anybody but China) – "кто-либо, кроме Китая", что может особенно хорошо сыграть с Трампом", – говорится в публикации.

По словам источника, украинские отрасли, зависящие от китайских технологий и материалов, могут переключиться на поставщиков из США и привлечь больше западных инвестиций. Идея находится на ранних стадиях, но некоторые руководители бизнесов, близкие к Офису президента, считают, что она может заинтересовать Трампа.

"Украина начала разрабатывать свои предложения летом, чтобы навязать свою точку зрения прежде, чем Трамп сможет навязать свою, сказал человек, участвовавший в планировании", – подытожило FT.

Как сообщал OBOZ.UA, давний стратег-республиканец Брайан Ланза, бывший подрядчиком кампании Трампа в 2024 году, заявил, что новая администрация будет просить президента Украины "реалистического видения мира". В частности, американский политик намекнул на "отказ Киева от Крыма".

Другие представители Трампа оперативно открестились от такого его заявления. Они подчеркнули, что Ланза не говорит от имени новоизбранного президента.

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