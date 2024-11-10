"Ланза не говорит от имени новоизбранного президента": у Трампа открестились от заявления об отказе Украины от Крыма
Представители новоизбранного президента США Дональда Трампа оперативно открестились от заявления об отказе Украины от Крыма. Ее сегодня, 9 ноября, сделал бывший советник политика Брайан Ланза.
Об этом пишет Reuters. Журналисты добавляют, что Ланза не говорит от имени новоизбранного президента.
"Республиканец, очертивший некоторые потенциальные контуры поддерживаемого США мирного плана в Украине раньше того дня, не выступал от имени президента", – говорится в сообщении.
По его словам, приоритетом новой администрации в Украине будет установление мира, а не восстановление утраченных территорий, в частности, Крыма.
"И если президент Зеленский подходит к столу и говорит: ну, мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым, он показывает нам, что он несерьезный. Крыма нет", – сказал он.
Отвечая на комментарии Ланзы, представитель заявил, что Ланза выступал за Трампа. Усилия политика сейчас во время переходного периода проверяют персонал и разрабатывают политику, которую Трамп мог бы принять во время своего второго срока.
"Брайан Ланза был подрядчиком кампании. Но он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени", – отмечают там.
Напомним, что ранее Брайан Ланза, давний стратег-республиканец, бывший подрядчиком кампании Трампа в 2024 году, заявил в интервью BBC, что администрация Трампа будет просить президента Украины Владимира Зеленского "реалистического видения мира".
Как сообщал OBOZ.UA:
– СМИ пишут, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может предложить создать 1200-километровую буферную зону, которую будут обеспечивать европейские и британские войска, чтобы разделить российскую и украинскую армии в рамках плана остановки российско-украинской войны. Этот план — один из нескольких рассматриваемых Трампом.
– В России заявили о готовности рассмотреть предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. В Кремле подчеркнули, что мирный план не должен предусматривать поражения РФ, и что простых решений в этом вопросе не будет.
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