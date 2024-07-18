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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Трамп будет президентом при Ди Вэнсе так же, как младший Буш был президентом при Чейни

Трамп будет президентом при Ди Вэнсе так же, как младший Буш был президентом при Чейни

Байден, когда был у Обамы вице-президентом, решал многое, особенно в международных делах, но никак не столько, сколько решал вице-президент Чейни во времена младшего Буша, когда было не вполне ясно, кто является настоящим президентом.

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Так вот, Ди Вэнс будет решать ещё больше, чем когда-то Чейни, а вальяжный Трамп этому с удовольствием посодействует.

Напомню, что я писал о Ди Вэнсе: 40-летний (пока ему вообще 39), выходец из самых низов общества, честно своим умом заработал огромные деньги, в прошлом морпех, имеет опыт войны в Ираке, исключительно квалифицированный финансист и юрист, сенатор от сложного переменчивого штата, а кроме того — прекрасный оратор!!!

Так что он не будет Камалой Харрис. Об этом говорят и его характер, и удивительный жизненный путь (о котором он написал книгу, по которой был снят очень популярный фильм), и сверхуспешная работа в венчурном бизнесе, где нужно уметь уговаривать богатых людей доверить свои деньги, а главное — весьма дружеские отношения с Трампом и его сыном.

Трамп взял вице-кандидата не из внутрипартийной оппозиции, как обычно делают, чтобы собрать дополнительные голоса, а как собственного единомышленника и своё будущее продолжение, то есть одновременно как помощника, заместителя и преемника.

Важную роль должны сыграть и серьёзные связи Ди Вэнса с миллиардерами — Маск, например, уже сообщил, как щедро будет финансировать Трампа, что будет важно, кстати, не только во время выборов.

Трамп, за которого согласно последнему опросу теперь все 7 переменчивых штатов, что гарантирует ему несомненную победу, уже слышит от своей команды конкретные советы — к примеру, о создании на оккупированной части Украины автономных областей (такой себе очередной "Минск"), но настоящий акцепт все конкретные идеи теперь должны получать не от него, а от того, кто действительно будет руководить.

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