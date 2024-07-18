Байден, когда был у Обамы вице-президентом, решал многое, особенно в международных делах, но никак не столько, сколько решал вице-президент Чейни во времена младшего Буша, когда было не вполне ясно, кто является настоящим президентом.

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Так вот, Ди Вэнс будет решать ещё больше, чем когда-то Чейни, а вальяжный Трамп этому с удовольствием посодействует.

Напомню, что я писал о Ди Вэнсе: 40-летний (пока ему вообще 39), выходец из самых низов общества, честно своим умом заработал огромные деньги, в прошлом морпех, имеет опыт войны в Ираке, исключительно квалифицированный финансист и юрист, сенатор от сложного переменчивого штата, а кроме того — прекрасный оратор!!!

Так что он не будет Камалой Харрис. Об этом говорят и его характер, и удивительный жизненный путь (о котором он написал книгу, по которой был снят очень популярный фильм), и сверхуспешная работа в венчурном бизнесе, где нужно уметь уговаривать богатых людей доверить свои деньги, а главное — весьма дружеские отношения с Трампом и его сыном.

Трамп взял вице-кандидата не из внутрипартийной оппозиции, как обычно делают, чтобы собрать дополнительные голоса, а как собственного единомышленника и своё будущее продолжение, то есть одновременно как помощника, заместителя и преемника.

Важную роль должны сыграть и серьёзные связи Ди Вэнса с миллиардерами — Маск, например, уже сообщил, как щедро будет финансировать Трампа, что будет важно, кстати, не только во время выборов.

Трамп, за которого согласно последнему опросу теперь все 7 переменчивых штатов, что гарантирует ему несомненную победу, уже слышит от своей команды конкретные советы — к примеру, о создании на оккупированной части Украины автономных областей (такой себе очередной "Минск"), но настоящий акцепт все конкретные идеи теперь должны получать не от него, а от того, кто действительно будет руководить.