Торонто накрыло масштабное наводнение: город остался обесточенным. Фото и видео

Рекордные осадки в результате сразу трех мощных штормов затопили канадский город Торонто. Наводнение привело к отключению электроэнергии в городе.

Видео дня

Министерство охраны окружающей среды Канады сообщило, что в Торонто за несколько часов выпало около 100 мм дождя. Национальный вещатель Канады рассказывает, что без света осталось более 167 000 потребителей. Затоплены станций метро.

"За три часа у нас в Торонто выпало на 25 процентов больше дождя, чем обычно за весь июль со всеми грозами и дождями", – рассказал канадский метеоролог. Управление охраны природы Торонто предупредило о затоплении всех береговых линий и рек (в Торонто более десятка рек).

Сообщается о задержке и отмене всех рейсов из местного аэропорта Билли Бишопа. Главная автомагистраль города заблокирована из-за наводнения в обоих направлениях. Шоссе Онтарио-410 также закрыто, и полиция ожидает, что оно не откроется по крайней мере еще один день.

Спасатели Торонто получили многочисленные звонки от людей, застрявших в лифтах, после того как большие районы в центре города были обесточены.

Канадская поп-звезда Дрейк показала видео из своего дома в Торонто. На видео грязная, коричневая вода наполняет комнату в его квартире.

"Лучшее эспрессо мартини", – сказал он, очевидно, имея в виду цвет воды.

Как сообщал OBOZ.UA, северо-запад Италии также пострадал из-за штормового ветра и сильных ливней, которые вызвали подтопления, оползни и селевые потоки. Местные власти объявили эвакуацию из ряда населенных пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!