На севере Италии бурлит непогода: из-за сильных ливней власти эвакуируют жителей. Фото

Северо-запад Италии пострадал из-за штормового ветра и сильных ливней, которые вызвали подтопления, оползни и селевые потоки. Местные власти объявили эвакуацию из ряда населенных пунктов.

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Непогода нанесла значительный ущерб автономной области Валле д'Аоста и региону Пьемонт. ANSA передает, что в коммуне Конье (Валле д'Аоста) для эвакуации не менее 300 человек из долин задействовали вертолеты. Мэр Франко Аллера 30 июня заявил, что спасти предстоит еще примерно такое же количество граждан – потому что единственная дорога, которая ведет в изолированную местность, была повреждена.

Кроме того, большая часть Конье осталась без воды. "Акведук унес поток. Мы думаем о проведении временного ремонта", – сказал Франко Аллера.

В коммуне Иссонь (Валле д'Аоста) река разлилась между населенными пунктами Фава и Флеран, и некоторым жителям пришлось подниматься на верхние этажи зданий, спасаясь от потопа.

В курортной Червинии (Валле д'Аоста) ущерб назвали огромным. Речь идет о миллионах и миллионах евро, потому что поток воды заполнил склады многих магазинов, гаражи и несколько жилых домов.

В области Пьемонт непогода повредила мосты, некоторые изолированные долины тоже подтопила вода. Около тридцати туристов застряли в приютах у подножия горного массива Монте-Роза.

Губернатор Пьемонта Альберто Чирио не исключил объявления чрезвычайного положения в случае ухудшения ситуации.

Отметим, что непогода накрыла север Италии еще в субботу, 29 июня. 30-го числа синоптики предупредили, что ливни с грозами и ильным ветром будут перемещаться в северо-восточном направлении.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в конце июня в Греции вблизи столицы Афин из-за жары бушевал масштабный лесной пожар. Власти призывали жителей эвакуироваться.

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