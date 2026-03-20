Вывод из санкционных списков (до сегодня был режим General License) беларуских калийных активов очень важный шаг.

Видео дня

Кратко по пунктам. Беларусь и РФ экспортируют по 8-10 млн тонн хлористого калия в год. Суммарно это от 35 до 40% мирового рынка. Но при этом государства конкурируют, имея одних и тех же покупателей.

В Беларуси на 2021 год планировался запуск двух новых активов: Петриковский ГОК и Славкалий. Первый – часть Беларуськалия, второй – актив Гуцериева, который строился за китайский кредит. Каждый из них – это +2..2,5 млн. тонн. То есть в 2021 году Беларусь могла нарастить производство (и предложение на мировом рынке) на 40-45% от своих объемов. Это бы ударило по основному конкуренту.

Именно поэтому в 2020-м на фоне протестов против Лукашенко достаточно часто в обсуждениях звучала фамилия Мазепина – на тот момент совладельца российского "Уралхим" в качестве основного интересанта выхода ситуации в массовые протесты с жёстким последующим сценарием. Сам Мазепин, кстати, "внезапно" в 2021 в интервью затрагивал темы Беларуси и утверждал "что он никак не вовлекался в процессы".

Но суть в другом. Беларуская калийка попадает под санкции. И теряет логистику к портам кроме как к российским. Пикантность ситуации в том, что в 2022 Уралхим тоже попал под санкции, но ненадолго – в рамках "зерновой сделки" было не 2 договора по зерну. Были еще изменения в General License 6, которые вывели из под американских санкций все (!) российские удобрения. В результате РФ осенью 2022 снимала сверхприбыли и компенсировала проседание по экспорту нефти (первый удар всегда чувствительный – еще нет механизмов обхода). Компенсировала, кстати, успешно: если а марте в на Ванкуверской бирже цена тонны "калийки" на условиях FOB была около 240 долларов, то в августе 1270...

Далее были попытки поглощения переговоров о поглощении Уралхимом Беларуськалия, но спасителем ситуации выступил Китай. Который весь 2023 год наращивал импорт именно из Беларуси, причем покупал больше чем из РФ и по большим ценам. Дальше была синусоида, в том числе вбивания ума в голову Лукашенко, когда тот заигрался и пытался "кинуть" китайских партнеров. Но то тема другого поста.

Тем не менее, к 2024 году был запущен Петриков. И беларуские власти выкупили у Гуцериева "Славкалий", дав олигарху даже деньги па выплату остатков кредита китайской стороне. "Славкалий" стал "Недра Нежин". Но остался самостоятельным (Петриковский ГОК – часть Беларуськалия). То есть актив готовился к продаже.

Возвращаемся к Трампу. США импортируют из Канады... 2,5 млн тонн. То что могут производить Петиков или "Недра Нежин". Калийные удобрения вносятся в перечень стратегических минералов. США конфликтуют с Канадой (кстати, попытки установить высокие тарифы по калийце провалились – американские фермеры встали "на рога"). Дальше, думаю, ситуация понятна – Штатам нужна калийка. Беларуси нужен экспорт.

Но кроме этого есть еще один, более широкий пласт. В свою первую каденцию Трамп вел политику развития отношений с Беларусью. Суть ее – расширять поле маневра для Минска и если тот реагирует – давать новые возможности. При этом для Трампа ключевым является влияние Китая а не России на Беларусь. То есть в понимании политики до 2021 года (первая каденция), не имея возможности "запретить" Минску работать с Пекином, Вашингтон был готов и хотел войти как еще одна внешняя сила влияния. А это значит, кому-то из внешних партнеров Лукашенко пришлось бы потесниться. На начальном этапе этот кто-то – Путин. Просто потому что не имея стартовых позиций в стране, штатам сложно было бы сразу давить на китайские интересы. Значит "стартовые позиции" либо фундамент присутствия мог быть выстроен частично за счет замены россии.

Еще один важный аспект – "черный ход" для беларуских властей в окружение Трампа – семья Кушнерив. Это беларуские евреи, которые пережили Вторую Мировую (некоторые представители семьи даже партизанили на Новогрудчине).

Таким образом, подход Трампа в 2025-м (и 2026-м как продолжение).

То что на поверхности – калийные удобрения. Получить влияния, в перспективе, активы в отрасли. Это важно и для Лукашенко – постоянный источник внешнеторговых поступлений. Причем там, где ты влияешь на мировые цены.

Поэтому торг за них важен. Но пока это первые этапы.

Следующий этап – транзит к портам. Тут, учитывая проблему "европейской колеи" выбор невелик: Литва (где Беларусь имела долю в порту Клайпеды), Украина (после заморозки войны), Латвия. На начальном этапе США будут говорить только об удобрениях. Но далее вообще о транзите.

Транзит в общем крайне важен с точки зрения и уменьшения влияния РФ – невозможно говорить даже о теоретическом дрейфе пока экспортные потоки (логистику и порты) практически полностью контролирует Путин. А Россия после 2022 была успешна в "армениизации" Беларуси. Москва сделала то, что 20 годами ранее сделала с Арменией – втянула в конфликты со всеми соседями и осталась единственным "окном в мир". Что было основной проблемой Еревана. С другой стороны мы сегодня видим, как разблокировка логистики резко меняет тональность армянской политики.

Поэтому транзит важен. А дальше – попытки США втянуть Минск в ряд своих политических проектов в регионе. И тут уже есть как положительные для соседей моменты (увеличение самостоятельности под американским зонтом), так и отрицательные – Трамп не собирается конфликтовать с Москвой. Проявлением такого подхода является затягивание Лукашенко в "Совет мира". И если эта структура будет вовлечена, например, в экономические процессы в регионе после заморозки российско-украинской войны, то Лукашенко может очередной раз "пропетлять", а США получают хорошую и частично (!) управляемую прокладку для торговли российскими товарами со странами, которые с РФ напрямую торговать не хотят.

Именно поэтому – чтобы не стать заложниками американских подходов, Польша начала собственный переговорный трек, кстати, вовлекая в процесс Китай. И это пока успешно.

Литва пыталась тоже, и как и Польша шла через поднятие ставок. Но пока успеха тут меньше. С другой стороны, он вероятно будет. Как и некая "плата" от штатов за восстановление транзита в будущем.

Украина подняла ставки. И это правильно. Вопрос в другом – какие реальные цели Киев будет ставить на ближайшие годы. Поэтому 2026 год – период, когда необходима собственная политика на беларуском направлении. Точнее формулировка достижимых целей на 4-5 лет. И условий к режиму – то что можно выбить.

Надо понимать, что если мирный процесс будет идти под кураторством только США, тема Беларуси будет поднята американцами. И будет давление с их стороны.

Если формат мирного процесса переформатируется и к новому году будет группа посредников с участием США, ЕС и КНР, тема Беларуси тоже будет поднята. Американцами и китайцами.

Вопрос в том, будет ли украинский трек. И какие цели для такого трека сформулирует Украина. Повторю – 2026 год. Или, если позже, то только роль объекта.