Только сейчас? Молдова разорвала соглашение о партнерстве с российской ФСБ

Молдова официально разорвала сотрудничество своей Службы информации и безопасности (СИБ) с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Юридически денонсация соглашения состоялась 31 июля 2023 года.

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Однако, как заявляется, "отношения сотрудничества" между ведомствами фактически были прекращены еще 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом пресс-служба сообщила на официальном сайте СИБ.

После 24 февраля 2022-го договоренности между ведомствами двух стран "не имели практической применимости и являлись по сути нефункциональными".

"Несоответствие положений этих соглашений национальным интересам и безопасности Республики Молдова аргументирует процесс денонсации, инициированный Службой информации и безопасности", – заявили в Кишиневе.

Там признали, что некоторые положения соглашений, подписанных в 1994 году, "представляли собой юридические оговорки, на которые ссылалась Российская Федерация, чтобы аргументировать присутствие представителей российских спецслужб в районе левобережья Днестра Республики Молдова".

В Службе информации и безопасности Молдовы заявили, что не поддерживает внешних партнерских отношений с аналогичными структурами других государств, "которые явно попирают законодательство и действуют в ущерб национальной безопасности, осуществляют подрывную деятельность против Республики Молдова".

Как писал OBOZREVATEL:

– В соседней с Украиной Молдове еще на 60 дней планируют продлить чрезвычайное положение, которое было введено 24 февраля 2022-го.

– Президент страны Майя Санду ранее заявила, что Россия задумывала устроить государственный переворот в Молдове, чтобы свергнуть власть, которая выбрала проевропейский курс. Планы агрессора провалились, но это не означает, что Москва не пойдет на новые попытки расшатать ситуацию.

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