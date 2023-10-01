Тимоти Снайдер: прекращение поддержки Украины безрассудно и поощряет тиранов, США будут страдать из-за этого

Прекращение Соединенными Штатами Америки помощи Украине, страдающей от российской агрессии, угрожает международному правовому порядку и ослабляет демократию. Подобный шаг поощрит тиранов по всему миру и ускорит агрессивные действия Китая.

Поддержка Украины – это возможность сделать мир более безопасным, такой шанс дается раз в поколение и США должны не упустить его, чтобы не страдать в будущих конфликтах. Такое мнение высказал известный американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

По убеждению Снайдера, остановка помощи Украины разрушит репутацию США как надежного партнера.

"Прекращение помощи Украине делает Америку ненадежной, ослабляет дело демократии, угрожает международному правовому порядку, поощряет тиранов по всему миру и ускоряет китайскую агрессию", – отметил он.

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Историк убежден: поддерживая украинцев в противостоянии с агрессивной Россией, Штаты помогают предотвратить многочисленные вероятные конфликты, которые могла бы развязать Москва или автократии по всему миру в случае, если бы Украина потерпела поражение. И США должны не упустить возможность сделать мир более безопасным.

"Поддержка Украины – шанс сделать мир более безопасным, который дается раз в поколение. Прекращение этой поддержки – это безрассудство, за которое мы пострадаем во всех конфликтах, которые украинцы предотвращают или делают менее вероятными. Давайте поможем тем, кто помогает нам", – подчеркнул Снайдер.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Маккарти призвал прекратить помощь Украине во избежание шатдауна в США. Он предложил учесть требования ультраправых членов Республиканской партии и исключить помощь для Украины из законопроекта о временном продолжении финансирования правительства США. Маккарти также заявил, что Сенат больше фокусируется на Украине, а не интересах Америки. Поэтому, убежден спикер Палаты представителей, деньги для Украины должны быть исключены из законопроекта, чтобы предотвратить остановку работы федерального правительства.

В конце концов, именно это и было сделано: накануне, 30 сентября, президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства США на 45 дней. Законопроект откладывает возможный шатдаун до 17 ноября. Он включает финансирование на ликвидацию последствий стихийных бедствий, но не помощь Украине в войне против России.

В то же время, ранее Палата представителей США согласовала выделение 300 млн долларов Украине на оборону: они были вынесены в отдельный законопроект, ранее эта сумма входила в бюджет Пентагона.