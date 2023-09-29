Палата представителей США согласовала выделение 300 млн долларов Украине на оборону: почему заговорили о рисках и какова роль пропаганды РФ

Палата представителей США вечером 28 сентября согласовала выделение 300 млн долларов на оборонные нужды Украины. За это проголосовали 311 представителей обеих партий, против высказались 117 республиканцев.

Трансляцию заседания вела американская телевизионная сеть C-SPAN. В то же время, в США опасаются, что выделением расходов на военную помощь Украине в отдельный законопроект вместо их утверждения в рамках бюджета Пентагона может воспользоваться российская пропаганда.

Накануне вечером Палата представителей США подавляющим большинством голосов утвердила выделение еще 300 млн. долларов на оборонные нужды Украины. Это голосование прошло после того, как лидеры Республиканской партии Палаты представителей исключили помощь Украине из законопроекта о финансировании Пентагона на 2024 год.

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Все голоса "против", по данным издания Тhe Нill, поступили от республиканцев.

"Палата приняла три из четырех законопроектов о расходах по партийной линии. Она также утвердила законопроект о помощи Украине с двухпартийной поддержкой 311 против 117", – отмечали американские журналисты.

Также в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму в сумме 826 млрд долларов: за проголосовали 218 представителей, против – 210.

В то же время в Демократической партии опасаются, что сложившейся ситуацией воспользуются российские пропагандисты. Несмотря на принятие обоих законопроектов, Москва с высокой долей вероятности будет разгонять тезис об отказе США от поддержки Украины.

"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – отмечал по этому поводу член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил от Демократической партии Адам Смит.

Напомним, ранее в Госдепе США подтвердили, что оружие, переданное Украине, не попадало в чужие руки. Заявление прозвучало на фоне постоянных фейков российской пропаганды о якобы торговле оружием и боеприпасами, которые передают партнеры для нужд украинского войска.