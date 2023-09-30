'Шатдауна' не будет? Палата представителей утвердила проект финансирования правительства США на 45 дней

Палата представителей утвердила проект финансирования правительства США на 45 дней. На данный момент законопроект о краткосрочных расходах направлен в Сенат. Однако, будет ли он там одобрен, неизвестно.

Об этом сообщает CNN. За проект проголосовали 335 членов.

Этот шаг был сделан, чтобы не допустить закрытия правительства. Речь идет о расходах на случай стихийных бедствий. Дополнительного финансирования для Украины или безопасности границ в проекте нет.

Как известно, для поддержки законопроекта требовалось проголосовать две трети членов Палаты представителей, поскольку он был внесен в ускоренном порядке.

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Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк прокомментировал голосование.

"История, по-моему, плохая. Палату (принявшую этот проект закона без помощи Украине) контролируют республиканцы. Но, как вы видите, проголосовали благодаря 209 голосам демократов. 5 минут назад документ уже был внесен в Сенат. Там очень мало преимущества большинство у демократов. Да и республиканцы там гораздо умереннее и благосклоннее к Украине", – написал он.

По его словам, Сенат на данный момент может либо заблокировать на неопределенное время финансирование правительственных учреждений США, либо выделить помощь Украине.

Также Железняк проинформировал, что единственным демократом, проголосовавшим против принятого Палатой представителей краткосрочного законопроекта, был конгрессмен Майк Квигли. Он же – сопредседатель Украинского кокуса (группы поддержки в Сенате – Ред.).

"Как пишет WP, то официальный представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил, что администрация поддерживает законопроект Палаты представителей, подчеркнув, что законодательство предотвращает серьезные сокращения. Чиновник также сказал, что администрация ожидает, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вскоре вынесет на рассмотрение еще один законопроект в поддержку Украины", – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенат США проголосовал за выдвижение на голосование временного бюджета, который будет действовать с 1 октября по 17 ноября. Он предусматривал выделение средств в поддержку Украины: $4,5 млрд по линии министерства обороны "для реагирования на ситуацию в Украине" и еще $1,65 млрд финансирования через Госдепартамент США.

Ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря ни на что, ведомство приложит максимум усилий, чтобы защитить интересы национальной безопасности.

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