'Решение буду принимать я': Трамп откровенно высказался о возможном запрете TikTok в США

17 января Верховный суд США отклонил апелляцию владельцев TikTok и оставил в силе закон, который требует заблокировать популярное приложение, если китайский ByteDance не продаст его американской компании. Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на вердикт суда и заявил, что вскоре примет решение о работе медиаплатформы.

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Об этом Трамп объявил в социальной сети Truth Social и в комментарии для CNN. В частности, он отметил, что решение Верховного суда было ожидаемым, и все должны его уважать.

"Мое решение по TikTok будет принято в не столь отдаленном будущем, но мне нужно время, чтобы оценить ситуацию. Оставайтесь с нами", – написал Трамп в Truth Social.

В комментарии изданию CNN новый президент США заявил, что в конечном счете решение будет принимать он.

"В конце концов все зависит от меня, так что вы увидите, что я собираюсь сделать", –сказал Трамп.

На вопрос, предпримет ли он меры, чтобы попытаться отменить запрет TikTok, Трамп заявил, что скоро определится с этим.

"Конгресс предоставил мне решение, поэтому решение буду принимать я", – добавил Трамп.

Новый президент США также подтвердил, что у него состоялся разговор с главой КНР Си Цзинпином. При этом он заявил, что это был "отличный разговор о TikTok и отличный разговор о многих других темах".

Отметим, что идея запрета TikTok в США родилась во время первого президентства Трампа. Об этом идет речь и в решении Верховного суда.

"Президент Трамп определил, что TikTok вызывает особое беспокойство, отметив, что платформа "автоматически собирает огромные массивы информации у своих пользователей" и может быть использована в интересах китайского правительства", – отметил суд.

Решение суда было принято после предупреждений администрации Байдена о том, что приложение представляет "серьезную" угрозу национальной безопасности США из-за его связей с Китаем.

А уже накануне даты вступления в силу принятого решения у Байдена дали понять, что оставят Трампу контроль за соблюдением запрета TikTok. Платформу должны запретить 19 января, за день до его инаугурации.

Издание отмечает, что возникает много вопросов о том, как запрет будет работать на практике, поскольку нет прецедента, чтобы США блокировали большую платформу социальных сетей. И как именно новое правительство будет обеспечивать его, остается непонятным.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Китае уже придумали, как обойти запрет TikTok в США. Китайские чиновники рассматривают возможность приобретения американского подразделения компании TikTok директором Tesla, SpaceX и соцсети X, миллиардером Илоном Маском.

США не являются первым государством, которое решило запретить TikTok. Ранее такое решение было принято рядом других стран. В странах, где TikTok был запрещен, пользователи часто используют VPN, чтобы обойти блокировку и продолжить доступ к контенту.

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