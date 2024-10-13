TikTok массово увольняет сотрудников по всему миру: в чем причина

Социальная сеть TikTok объявила о масштабных сокращениях персонала по всему миру. Это часть стратегии компании, направленной на усиление использования ИИ для модерации контента.

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Об этом пишет Reuters. TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, подтвердил сокращение, отметив, что они будут касаться нескольких сотен сотрудников по всему миру.

Журналисты отмечают, что только в Малайзии более 700 человек были уволены. Большинство из них работало в модерации контента. Эти специалисты получили уведомление об увольнении по электронной почте в ночь на 9 октября. Теперь эта функция будет передана автоматизированным системам.

Компания использует сочетание автоматизированных систем обнаружения нарушений и человеческих модераторов для проверки публикуемого на платформе контента. По информации с официального сайта ByteDance, в компании работает более 110 000 сотрудников в более чем 200 городах мира.

Один из источников Reuters сообщил, что TikTok планирует новые сокращения уже в ноябре. Это решение было принято в рамках консолидации региональных операций компании.

"Мы производим эти изменения, чтобы укрепить глобальную операционную модель модерации контента", – говорится в официальном заявлении TikTok.

Сокращения происходят на фоне роста регуляторного давления на технологические компании в Малайзии. Местное правительство требует от соцсетей, включая TikTok, получить лицензию до января, чтобы усилить борьбу с киберпреступностью. Ранее в этом году Малайзия сообщила об увеличении количества вредоносного контента на платформах соцсетей и призвала компании активизировать мониторинг контента на своих платформах.

Напомним, что в начале октября Европейская комиссия начала расследование возможного влияния на пользователей алгоритмов работы платформ TikTok, YouTube и Snapchat. У ЕК есть обеспокоенность, что фейковые новости и контент в указанных сетях могут пропагандировать самоповреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине приняли решение ограничить использование Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных, работников сектора безопасности и объектов критической инфраструктуры. Исключение будут составлять только те, для кого использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

По данным опроса, всего 9% украинцев поддерживают запрет Telegram. 54% считают, что его не следует полностью блокировать, а лишь ввести ряд ограничений (заблокировать отдельные каналы и т.п.). И только 26% полагают, что Telegram контролировать не нужно.

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