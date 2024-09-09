Как украинцы относятся к возможному запрету Telegram: результаты опроса

Большинство украинцев против блокировки Telegram в нашей стране, однако поддерживают некоторые ограничения и контроль. Только 26% считают, что этот мессенджер вообще не следует контролировать.

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Соответствующие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии 1-6 сентября 2024 года. Подробности опубликованы на сайте КМИС.

Среди респондентов только 9% заявили, что Telegram нужно полностью запретить. 54% – что его не стоит полностью блокировать, а нужно ввести ряд ограничений (например, заблокировать отдельные каналы и т.п.). Только 26% считают, что Telegram контролировать не нужно.

Социологи также спросили у граждан, насколько нашей безопасности угрожает распространение российской дезинформации и пропаганды в социальных сетях.

Большинство украинцев – 71% – признали, что это достаточно или даже очень серьезная угроза. 23% ответили, что это не является значительной угрозой или вообще не угрожает Украине (из них 18% все же признали, что определенный вред есть).

В КМИС напомнили, что украинцы обычно достаточно критично относятся к инициативам по ограничению интернет-ресурсов.

До 2022 года даже запрет на российские социальные сети воспринимался сомнительно. Так, в 2020-м 53% респондентов считали запрет российских соцсетей ошибкой, а считали правильным решением – 29%. Эти показатели, безусловно, изменились после полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что что не поддерживает закрытие Telegram, однако назвал этот ресурс угрозой национальной безопасности Украины. Впрочем, мессенджер стал главным источником получения информации для нашего общества, признал глава ГУР МО.

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