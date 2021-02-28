Тихановская: весной Лукашенко уйдет

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прогнозирует, что нелегитимный президент страны Александр Лукашенко уйдет в ближайшие месяцы.

Как пишет DW, об этом она сказала в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag. По мнению Тихановской, причиной отставки Лукашенко станет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.

"Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет", – считает оппозиционер.

Она спрогнозировала, что режим Лукашенко падет еще в этом году.

"Думаю, весной он уйдет", – добавила Тихановская.

Напомним, еще недавно Тихановская считала недостаточными меры, принятые Брюсселем в отношении Беларуси и назвала их насмешкой.

Она отметила, что введенные санкции не способны повлиять на Лукашенко и его окружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тихановская также признала, что оппозиция в ее стране "потеряла улицы".

"У нас нет возможности бороться с насилием режима против митингующих – у него есть оружие, сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", – сказала она.

При этом политик выразила надежду, что протестующие продолжат акции весной.